Süper Lig'de 1. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Gaziantep FK'yı ağırladı.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, Karagümrük'ün 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. ve 19. dakikalarda Aleksandar Pesic ile 90. dakikada Ahmed Musa attı. Gaziantep FK'nın gollerini ise 17. dakikada penaltıdan Angelo Sagal ve 90+4. dakikada Djilobodji kaydetti.



Gaziantep FK'da ilk golün sahibi Sagal, 37. ve 45+2. dakikalarda sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Geçen sezonu üç maçlık galibiyet serisiyle sonlandıran Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihindeki en uzun serisini egale



Bu sonucun ardından Karagümrük, sezona 3 puanla başladı. Gaziantep FK ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.



Karagümrük, gelecek hafta Rizespor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed Musa'nın sağ çaprazdan ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Pesic, topu kontrol ettikten sonra kaleci Günay Güvenç'ten sıyrıldı. Bu oyuncunun altıpasın içinde yaptığı vuruşta son olarak Djilobodji'ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.



17. dakikada Gaziantep beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde Efe Tatlı ile girdiği ikili mücadelede Dicko'nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sagal, kaleci Viviano ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.



19. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Biglia'nın savunmanın arkasına pasında kaleci Günay ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Erhun Öztümer, aşırtma vuruşunu yaptı. Pesic'in altıpasın içinde kafa vuruşuyla tamamladığı meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.



35. dakikada Gaziantep ikinci gole yaklaştı. Olkowski'nin sağdan ortasında Sagal'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano'dan seken meşin yuvarlak direkten döndü. Dicko'nun altıpasın içinden çıkardığı şutta top Viviano'da kaldı.



45+2. dakikada Gaziantep 10 kişi kaldı. Sagal'ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde Efe Tatlı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi. Sagal'ın 37. dakikadan bir sarı kartı bulunuyordu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



