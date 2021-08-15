Hatayspor ile Kasımpaşa yenişemedi

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.



Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Konuk ekip Kasımpaşa'nın golünü 18. dakikada frikikten Eysseric attı. Hatayspor'un golünü ise 73. dakikada Saba Lobjanidze kaydetti.



Bu sonucun ardından iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı ve sezona puanlı bir başlangıç yapmış oldu.



Hatayspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Giresunspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Louis'ten önce savunma uzaklaştırdı.



18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa'nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.



20. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı.



45. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Riberiou'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kamara'nın şutunu kaleci Harun Tekin, kornere çeldi.



58. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kamara'nın rakibini çalımlayarak ceza sahası içinden çektiği şut auta gitti.



72. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Louis'İn ceza sahası içinde verdiği topuk pasında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



Stat: Yeni Hatay Stadyumu



Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman Özay



Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara (Dk. 64 Traore) , Emre Çolak (Dk. 64 Lobjanidze), Louis, Diouf (Dk. 88 Bertuğ Özgür Yıldırım)



Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Ben Ouanes, Eysseric (Dk. 77 Travnik), Sadıku (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Hajradinovic, Varga (Dk. 77 Ahmet Emin Engin), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Tırpan), Umut Dilan Bozok (Dk. 81 Jorgensen)



Goller: Dk. 18 Eysseric (Kasımpaşa) Dk. 72 Lobjanidze (Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 59 Boudjemaa, Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi, (Hatayspor) Dk. 32 Ben Ouanes, Dk. 51 Hajradinovic, Dk. 90 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa)







