Phoenix Suns, basketbol operasyonları başkan yardımcısı Brian Gregory'nin genel menajerlik görevine getirildiğini duyurdu.



2019'dan bu yana genel menajerlik yapan James Jones ise kıdemli danışman rolüne geçiyor.



Suns sahibi Mat Ishbia, "Brian genç oyuncularımızın gelişiminde ve draft sürecinde önemli rol oynadı. Parlak bir basketbol zekâsı var. Takımımızı dönüştüreceğine ve yukarıya taşıyacağına inanıyorum," dedi.



Gregory, 2024 NBA Draftı'nda Ryan Dunn ve Oso Ighodaro gibi genç oyuncuların seçilmesinde etkili olmuştu. 58 yaşındaki basketbol adamı, daha önce Dayton, Georgia Tech ve South Florida'da başantrenörlük yaptı. Ayrıca 1999-2003 yılları arasında Michigan State'te Tom Izzo'nun yardımcısıydı. Ishbia ile birlikte 2000 NCAA şampiyonluğu yaşadı.



Yeni görevinde doğrudan Mat Ishbia'ya bağlı çalışacak olan Gregory, Suns'ın çalkantılı sezonunda devreye giriyor. Phoenix, 2024-25 sezonunu 36-46 ile tamamladı ve 2020'den bu yana ilk kez playoff dışında kaldı. Mike Budenholzer'ın gönderilmesinin ardından Suns, dört sezonda dördüncü başantrenörünü arıyor.



