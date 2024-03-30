Serge Aurier kulübede olacak

Geldiği günden bu yana henüz forma giyemeyen ve Antalya kampında bireysel olarak çalışan Serge Aurier, takımla ilk idmanına çıkacak.



Takımla çalışmalara başlaması beklenen Fildişi Sahilli oyuncu için son kararı ise Okan Buruk verecek.



Aurier'in salı günü oynanacak Hatayspor karşısında ilk 11'de olmasa bile kulübede yer alması bekleniyor.



