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Roma'dan Beşiktaş'a: Rensch

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Roma'nın 22 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Devyne Rensch oldu.

calendar 23 Temmuz 2025 11:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: asroma.com/
Roma'dan Beşiktaş'a: Rensch
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek bölgesi için arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu mevki için listesinde Lucas Vazquez ve Milan van Ewijk gibi oyncular bulunan siyah-beyazlılar'ın gündemine gelen son isim ise Roma forması giyen Devyne Rensch oldu.

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında. Genç oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'tan 5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olmuştu. Rensch'in Roma ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Etkili bindirmeleri ve yerinde müdahaleleri ile öne çıkan Devyne Rensch'e güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Rensch geçtiğimiz sezonda toplam 44 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.


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