Roma'dan Beşiktaş'a: Rensch

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek bölgesi için arayışlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu mevki için listesinde Lucas Vazquez ve Milan van Ewijk gibi oyncular bulunan siyah-beyazlılar'ın gündemine gelen son isim ise Roma forması giyen Devyne Rensch oldu.
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında. Genç oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'tan 5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olmuştu. Rensch'in Roma ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Etkili bindirmeleri ve yerinde müdahaleleri ile öne çıkan Devyne Rensch'e güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Rensch geçtiğimiz sezonda toplam 44 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında. Genç oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'tan 5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olmuştu. Rensch'in Roma ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Etkili bindirmeleri ve yerinde müdahaleleri ile öne çıkan Devyne Rensch'e güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Rensch geçtiğimiz sezonda toplam 44 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.