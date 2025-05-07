Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, Golden State Warriors'a karşı yedinci maçta alınan mağlubiyetin ardından basının karşısına geçti. Stone, takımın sezon boyunca iyi bir grafik çizdiğini ancak playoff başarısının gelmediğini belirtti.



"Bu işte hiç kimse dokunulmaz değil," diyen Stone, takımda herkesi değerli bulduklarını ancak doğru hamleler için değişiklik yapmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.



Houston, 2030'a kadar altı ilk tur draft hakkına sahip. Genç çekirdek oyuncular Alperen Şengün, Amen Thompson ve Jalen Green'in gelişiminden memnun olduklarını dile getiren Stone, bu oyuncuların bireysel başarılarının playofflara tam olarak yansımadığını ifade etti.



"Biz belli bir oyuncu etrafında kurulmuş bir takım değiliz. Rakip bir ismi devre dışı bırakmak istese bile, bu cezalandırılmalı. Bazı maçlarda bunu yaptık, bazılarında yapamadık."



Yine de mevcut kadroyu koruma eğiliminde olduklarını söyleyen Stone, "Değişim için çıtamız çok yüksek. Amacımız hâlâ şampiyonluk kadrosu oluşturmak," diyerek önümüzdeki yaz dönemi için net bir mesaj verdi.



