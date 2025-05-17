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Razgatlıoğlu'ndan Çekya'da etkileyici performans

Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da düzenlenen 2025 Dünya Süperbike şampiyonasının 5. ayağının ilk yarışında galibiyeti elde etti.

calendar 17 Mayıs 2025 16:29 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Razgatlıoğlu'ndan Çekya'da etkileyici performans
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında ilk yarışta birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

WSBK'da sezonun beşinci etabında hafta sonunun ilk yarışı, Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde gerçekleştirildi.

Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 22 turluk yarışa ilk cepten başladı. Yarışın ilk turlarında Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega ile büyük çekişme yaşayan Toprak, 4. turda Bulega'yı geçerek yarışta liderliği ele geçirdi.

Toprak, devam eden 18 turda yarışın liderliğini bırakmadı ve Çekya'da ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Yarışı, Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Barni Spark Racing takımından başka bir Ducati sürücüsü İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağında ilk yarışı 15. sırada bitirdi ve Autodrom Most Pisti'nde ilk yarışında puan kazanmayı başardı.

Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında 218 puanla Nicolo Bulega birinci, 189 puanla Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Aruba Ducati'den İspanyol Alvaro Bautista ise 136 puanla üçüncü sırada, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

Toprak ve Bahattin, yarın önce TSİ 12.00'de superpole yarışında ardından da TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.


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