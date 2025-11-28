28 Kasım
Pendikspor, 3 puana 90'dan sonra uzandı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, sahasında Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti.

28 Kasım 2025 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Pendikspor, 3 puana 90'dan sonra uzandı
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, Manisa FK'yi konuk etti.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Pendikspor 2-0 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 90'da Djordje Denic ve 90+5'te Rogerio Thuram kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Manisa FK ise 13 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Manisa FK ise evinde Vanspor ile karşılaşacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Haydar Avcı

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira (Dk. 86 Furkan Doğan), Bekir Karadeniz (Dk. 76 Görkem Bitin), Mesut Özdemir, Wilks, Denic, Ahmet Karademir (Dk. 56 Adnan Uğur), Clarke-Harris (Dk. 76 Thuram)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Toure, Burak Süleyman (Dk. 65 Adekanye), Lindseth (Dk. 90+1 Benrahou), Cissokho, Yusuf Talum (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Diony (Dk. 83 Muhammed Kiprit)

Goller: Dk. 90 Denic, Dk. 90+5 Thuram (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Mesut Özdemir, Dk. 59 Bekir Karadeniz, Dk. 67 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
