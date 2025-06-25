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Pelicans ve Wizards arasında McCollum ve Poole takası!

New Orleans Pelicans, tecrübeli şutör CJ McCollum'u Washington Wizards'a göndermek üzere dört oyuncunun yer aldığı bir takas anlaşmasına vardı.

calendar 25 Haziran 2025 10:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Pelicans ve Wizards arasında McCollum ve Poole takası!
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New Orleans Pelicans, tecrübeli şutör CJ McCollum'u Washington Wizards'a göndermek üzere dört oyuncunun yer aldığı bir takas anlaşmasına vardı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Pelicans; McCollum, uzun forvet Kelly Olynyk ve bir gelecekteki ikinci tur seçim hakkını Washington'a yollarken, karşılığında Jordan Poole, Saddiq Bey ve 2024 Draftı'nın 40. sıra seçimini alacak.

Takasın resmi olarak 6 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Çünkü ESPN'den Bobby Marks'a göre Wizards, ilk maaş apronu sınırının sadece 907 bin dolar altında bulunuyor.


33 yaşındaki McCollum, 2025-26 sezonunda yaklaşık 30 milyon dolar kazanacak ve bu kontratının son yılı olacak. McCollum, geçtiğimiz sezon Pelicans formasıyla 21 sayı ve 4 asist ortalamalarının yanı sıra %37.3 üçlük yüzdesiyle etkili bir grafik çizmişti.

Kelly Olynyk ise geçen sezon Pelicans ve Toronto Raptors formalarıyla 8.7 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları tutturdu. 34 yaşındaki Kanadalı uzun, 13.4 milyon dolarlık son yıl kontratıyla Wizards'a katılıyor. Bu, Olynyk'in NBA kariyerindeki sekizinci takımı olacak.

Öte yandan Jordan Poole, Chris Paul takası kapsamında Golden State Warriors'tan Washington'a katılmıştı. Son iki sezonda Wizards formasıyla 146 maçta 18.8 sayı ortalaması tutturdu. 26 yaşındaki skorer, önümüzdeki iki sezon için toplam 65.8 milyon dolar kazanacak.

Saddiq Bey ise 2024 Mart ayında Atlanta Hawks formasıyla geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığı (ACL) sonrası tüm sezonu kaçırdı. Wizards ile geçen yaz imzaladığı 3 yıl, 20 milyon dolarlık kontrata rağmen henüz bir maça çıkmadı.


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