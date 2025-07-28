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N'Koudou yeniden Süper Lig'e

Daha öncesi Beşiktaş forması ile Süper Lig'de forma giyen Georges-Kevin N'Koudou, Samsunspor ile Türkiye'ye dönebilir.

calendar 28 Temmuz 2025 08:21 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 08:27
Fotoğraf: AA
N'Koudou yeniden Süper Lig'e
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Daha öncesinde Beşiktaş'ta forma giyip Süper Lig'de görev almış Georges-Kevin N'Koudou, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Africa Foot'un haberine göre geçtiğimiz sezonu iyi geçiren Samsunspor, N'Koudou için girişimlere başladı.

Transferin kulüpler arasındaki resmi temasların gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor

N'Koudou 2023/2024 sezonunun başında Damac'a bonservissiz transfer olmuştu.

Fransız oyuncunun Damac ile 1 sözleşmesi daha bulunuyor.

PERFORMANSI

N'Koudou, geçtiğimiz sezonda toplam 30 maça çıktı ve 13 gol 4 asistlik katkıda bulundu.
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