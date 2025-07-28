N'Koudou yeniden Süper Lig'e

Daha öncesinde Beşiktaş'ta forma giyip Süper Lig'de görev almış Georges-Kevin N'Koudou, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.



Africa Foot'un haberine göre geçtiğimiz sezonu iyi geçiren Samsunspor, N'Koudou için girişimlere başladı.



Transferin kulüpler arasındaki resmi temasların gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor



N'Koudou 2023/2024 sezonunun başında Damac'a bonservissiz transfer olmuştu.



Fransız oyuncunun Damac ile 1 sözleşmesi daha bulunuyor.



PERFORMANSI



N'Koudou, geçtiğimiz sezonda toplam 30 maça çıktı ve 13 gol 4 asistlik katkıda bulundu.