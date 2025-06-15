Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, eski öğrencisi Heung Min Son ile bir görüşme gerçekleştirdi.

calendar 15 Haziran 2025 15:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü!
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Gelecek sezon yıldız transferleri ile Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Heung-Min Son'u gündemine aldı.

MOURINHO, SON İLE GÖRÜŞTÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Jose Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü. Koreli yıldızın Mourinho ile ilişkileri çok ileri seviyede ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

TOTTENHAM 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Uzak Doğu'daki anlaşmalar nedeniyle 30 milyon euro bonservis isteniyor. Bonservis konusu çözülürse görüşmeler ilerleyecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen Güney Koreli yıldız, 11 gol, 12 asist kaydetti. 


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