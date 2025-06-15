Gelecek sezon yıldız transferleri ile Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Heung-Min Son'u gündemine aldı.
MOURINHO, SON İLE GÖRÜŞTÜ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Jose Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü. Koreli yıldızın Mourinho ile ilişkileri çok ileri seviyede ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
TOTTENHAM 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Uzak Doğu'daki anlaşmalar nedeniyle 30 milyon euro bonservis isteniyor. Bonservis konusu çözülürse görüşmeler ilerleyecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen Güney Koreli yıldız, 11 gol, 12 asist kaydetti.
MOURINHO, SON İLE GÖRÜŞTÜ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Jose Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü. Koreli yıldızın Mourinho ile ilişkileri çok ileri seviyede ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
TOTTENHAM 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Uzak Doğu'daki anlaşmalar nedeniyle 30 milyon euro bonservis isteniyor. Bonservis konusu çözülürse görüşmeler ilerleyecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen Güney Koreli yıldız, 11 gol, 12 asist kaydetti.
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