Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün tamamlandı

Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk günü sona erdi.



Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonda 7 ülkeden yaklaşık 160 sporcu mücadele ediyor.



Parkurda 3 şampiyonanın MX, MX1, MX2/MX125, MXS/Veteran, EMX 85, EMX 65 ve EMX 50 kategorilerinde antrenman ve sıralama turları yapıldı.



İlk gün programında yer alan MX, MXS/Veteran ve EMX 50 kategorilerinin 1. yarışları gerçekleştirildi.



Şampiyonaların final yarışları yarın yapılacak.



