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Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün tamamlandı

Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk günü tamamlandı.

calendar 17 Mayıs 2025 20:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün tamamlandı
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Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk günü sona erdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonda 7 ülkeden yaklaşık 160 sporcu mücadele ediyor.

Parkurda 3 şampiyonanın MX, MX1, MX2/MX125, MXS/Veteran, EMX 85, EMX 65 ve EMX 50 kategorilerinde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

İlk gün programında yer alan MX, MXS/Veteran ve EMX 50 kategorilerinin 1. yarışları gerçekleştirildi.

Şampiyonaların final yarışları yarın yapılacak.


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