Mbappe'den Ballon d'Or yanıtı!

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Ballon d'Or için Luka Modric'ten tavsiye isteyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mbappe'den Ballon d'Or yanıtı!
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19 Mart 2025 20:54
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, ülkesinin Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Mbappe, Ballon d'Or ile ilgili gelen bir sorunun ardından, "Ballon d'Or'u kazanmak için Modric'ten tavsiye isteyeceğim." yanıtını verdi.

Real Madrid forması giyen Luka Modric, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanma başarısı göstermişti.

Real Madrid'de bu sezon 43 maçta süre bulan Mbappe, 30 gol attı ve 4 asist yaptı.

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