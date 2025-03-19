Mbappe'den Ballon d'Or yanıtı!

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, ülkesinin Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Mbappe, Ballon d'Or ile ilgili gelen bir sorunun ardından, "Ballon d'Or'u kazanmak için Modric'ten tavsiye isteyeceğim." yanıtını verdi.
Real Madrid forması giyen Luka Modric, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanma başarısı göstermişti.
Real Madrid'de bu sezon 43 maçta süre bulan Mbappe, 30 gol attı ve 4 asist yaptı.
Mbappe, Ballon d'Or ile ilgili gelen bir sorunun ardından, "Ballon d'Or'u kazanmak için Modric'ten tavsiye isteyeceğim." yanıtını verdi.
Real Madrid forması giyen Luka Modric, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanma başarısı göstermişti.
Real Madrid'de bu sezon 43 maçta süre bulan Mbappe, 30 gol attı ve 4 asist yaptı.