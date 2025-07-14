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Kerem Kazaz, Kapadokya Rallisi'ni birincilikle tamamladı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü yarışında zafer Kerem Kazaz'ın oldu.

calendar 14 Temmuz 2025 16:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kerem Kazaz, Kapadokya Rallisi'ni birincilikle tamamladı
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Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olan Kapadokya Rallisi'ni birinci olarak tamamlayan Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, genel klasman liderliğinde puan farkını açmayı sürdürdü.

Milli sporcumuz Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre'den oluşan Team Petrol Ofisi ekibi, ilk günden itibaren devam eden yüksek sıcaklık ve zorlu koşullar altında mücadele edilen Kapadokya Rallisi'ni baştan sona lider götürerek en yakın rakiplerinin 30 saniye önünde birinci olarak tamamladı. Ekip, Power Stage etabını da en hızlı zaman ile tamamlayarak Power Stage puanlarını hanelerine yazdırmayı başardı. Topladığı 30 puanla rallide elde edilebilecek maksimum puanı alan Team Petrol Ofisi, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda en yakın rakibi ile puan farkını 31'e çıkardı.

Bir sonraki yarışında Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz, 17-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın WRC3 kategorisindeki Estonya Rallisi'nde zirve mücadelesi verecek.


 
 
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