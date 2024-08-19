Kenan yıldızlaştı, Juventus, sezona çok iyi başladı!

İtalya Serie A 1. hafta maçında Juventus, sahasında Como'yu 3-0 mağlup etti.

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Kenan yıldızlaştı, Juventus, sezona çok iyi başladı!
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19 Ağustos 2024 23:42
Son güncelleme 19 Ağustos 2024 23:54
İtalya Serie A 1. hafta maçında Juventus, sahasında Como ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Samuel Mbangula, 45+1. dakikada Timothy Weah ve 90+1. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.

Juventus'ta Kenan Yıldız, 10 numara çıktığı ilk resmi maçında asist yaptı.

Takımın başına Thiago Motta'yı getiren Juve, sezona galibiyetle başladı.

Serie A'ya yeni yükselen Cesc Fabregas'ın takımı Como ise ilk maçına kötü başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Verona deplasmanına gidecek. Como ise Cagliari'ye konuk olacak.

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