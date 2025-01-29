Kayserispor'da şok: Aylton Boa Morte

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aylton Boa Morte, izinsiz şekilde Kayseri'den ayrılarak takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Nurettin Açıkalın, oyuncunun kimseye haber vermeden ayrıldığını ve hukuki yaptırımların uygulanacağını açıkladı.



Edinilen bilgilere göre Boa Morte, ayrılmadan önce tüm eşyalarını da topladı. Kulüp yetkilileri, oyuncuyla iletişim kurmaya çalışsa da şu ana kadar herhangi bir ulaşım sağlanamadı.



Başkan Açıkalın: "Sözleşmeyi Tek Taraflı Feshetti"



Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yaşanan gelişme hakkında yaptığı açıklamada, "Boa Morte kimseye haber vermeden ayrıldı ve sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Hukuki süreci başlatacağız ve gereken yaptırımlar uygulanacak" dedi. [Haber: Faruk Aydemir]



