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Karagümrük'ün yeni teknik direktörü: Licka

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Çek çalıştırıcı Marcel Licka ile anlaşmaya vardı.

calendar 01 Temmuz 2025 19:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Karagümrük'ün yeni teknik direktörü: Licka
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Süper Lig'e yeniden yükselen Fatih Karagümrük, teknik direktör tercihini Marcel Licka'dan yana kullandı ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Karagümrük'ten yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden 47 yaşındaki Çekyalı çalıştırıcı, Belarus'ta Dynamo Brest ile 1 Lig, 1 Kupa ve 2 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Rus ekibi Orenburg'u 2 kez Rusya Premier Ligi'ne çıkaran Licka, son iki sezonunu geçirdiği Dinamo Moskova'da 2023-2024 sezonunda ligin en iyi teknik direktörü seçildi.

Marcel Licka'ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

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