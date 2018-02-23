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Kadınlar futbol liginde namağluplar karşılaşıyor

Ligde namağlup zirve mücadelesi veren Ataşehir Belediyespor ile Konak Belediyespor, 12. hafta mücadelesinde yarın karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Kadınlar futbol liginde namağluplar karşılaşıyor
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23 Şubat 2018 13:51
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Kadınlar 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında namağlup iki takım karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 11 hafta rakiplerine mağlup olmayan Ataşehir Belediyespor ile Konak Belediyespor, yarın saat 12.30'da Yeni Sahra Stadı'nda karşılaşacak.

Kadınlar 1. Ligi'nde Ataşehir Belediyespor, 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik sonunda topladığı 31 puanla lider durumda bulunuyor.

Rakiplerini 9 kez mağlup eden ve 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Konak Belediyespor ise 29 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım, ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kalmıştı.

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