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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında Türk futbolunun sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ın mali anlamda kimseyle sorunu kalmadığını ve güvenilen bir kulüp haline geldiğini vurgulayan Fikret Orman, "Mart ayında iki ana rakibimiz UEFA'ya çağrıldı. Çok mu özledi UEFA onları? neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar? Bizi daha önce nasıl çağırdılarsa, şimdi onları çağırıyorlar. Beşiktaş'ın UEFA ile problemi olduğunu duyuyor musunuz? Oyuncularla problemi olduğunu duyuyor musunuz? Beşiktaş'ın artık piyasalarda güvenilen bir kimliği var." dedi.Bir taraftan para harcamamakla, bir taraftan ise çok para harcamakla eleştirildiğini söyleyen Fikret Orman, "Bana sosyal medyada küfür ediyorlar, 'Al Cenk'in parasını bilmem ne yap, cimri herif' Diyorlar. Bir taraftan cimri oluyoruz, bir taraftan Beşiktaş'ın parasını hesapsız harcıyoruz. Ne İsa'ya yaranabiliyoruz ne de Musa'ya yaranabiliyoruz. Şimdi iki ay içerisinde yeni yasa çıkacak, Türk futbolunun daralması gerekiyorsa, tüm kulüpler olarak daralacağız. Bir rakibiniz 30-40- milyon euroya adam alıyor, UEFA'yı hiç dikkate almıyor. Biz bu paralara oyuncu satıyoruz. Rekabet içerisinde bir şeyler yapmaya mecburuz." diye konuştu.Galatasaray'ın mülk satarak borç azaltma projesi gibi bir duruma siyah-beyazlı kulüpte sıcak bakmadığını söyleyen Fikret Orman, "Galatasaray Kulübü'nün yaptığı bir yöntemdir. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Beşiktaş tarihinde malları, mülklei satan başkan olarak anılmak istemiyorum. Bütün kulüplerin çatısı düzeltilmeli. Kulüplerin toplam borcunun yüzde 85'i, beş tane şampiyon olmuş kulübe ait." ifadelerini kullandı.Öte yandan Fikret Orman Beşiktaş Kulübü'nün 1 milyar 710 bin TL olduğunu açıkladı.Bayern Münih mağlubiyeti hakkında konuşan Fikret Orman, "Şanssız bir mağlubiyet aldık. Biz sahada oynayan kişiler değiliz. Şampiyonluk hepimizin sevinci, mağlubiyet hepimizin üzüntüsü. Ummadığımız bir mağlubiyet. Umutlu gittik ama şanssızlık oldu. İstanbul'da Bayern Münih'i yenebileceğimize inanıyorum. Turu geçemeyebiliriz ama kazanacağız. Biz fazla mütevazi bir toplumuz. Hocamız da öyle, biz de öyleyiz. Bu hoca, bu yönetim kurulu, bu takım statsız şampiyon oldu. UEFA'da çeyrek final oynadık, Türkiye'den bir ilki başardık ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıktı. Beşiktaş bir mağlubiyetle karışacak toplum değildir. Hocaya ve takıma sahip çıkmamız lazım. Bu sene şampiyonluğun geleceğine çok inanıyorum. Beşiktaş'ı karıştırmak için hem içte, hem de dışta bir şeyler başlıyor. Bizim tecrübemiz, bunları görmeye müsait. Nerede, ne yapıldığını biliyorum. Biz bunların üstesinden gelecek camia ve yönetimiz. Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. O maça çıkmadan, takımı ve hocasını hep beraber yaptıklarından dolayı alkışlayalım." diyerek divan kurulundaki üyelerden alkış istedi.Şenol Güneş ile yolları ayırmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıklayan Fikret Orman "Şenol Güneş'e de söyledim, bizim elimizde, namus, dürüstlük ve çalışmak var. Bizim altımızı oymak isteyenlere aldırmadan çalışmamız gerekiyor. Beşiktaş yeni hoca arıyormuş, bunu söylüyorlar. Geçen sezonun sonunda, Metin Albayrak ile konuşmuşuz, hocayı göndermeye karar vermişiz. Ya o zamandan sonra biz hoca ile iki senelik sözleşme yaptık. Söylenen laflarda hiç bir tutarlılık yok. Biz hangi hoca ile sözleşmeyi bozduk. Samet Aybaba ile Slaven Bilic ile sonuna kadar gittik. Ayıptır arkadaşlar. Şenol Güneş ile de iki senelik kontrat yaptık. Şenol Güneş benim değil bizim hocamız. Dünyanın en namuslu, en çalışkan insanı. Göreceksiniz; hep beraber şampiyon olacağız." dedi.