Fikret Orman'dan Fenerbahçe ve Aykut Kocaman'a sert sözler

Bayern Münih gol attığında çalınan şarkıyı rakibimiz kullanıyor. Bunlar Türk futboluna yakışmıyor. Bana da 'biz de Vardar Ovası' şarkısını çalalım' diyorlar. Biz, Türk takımının Avrupa'da yenilgisinden medet umacak bir kulüp müyüz? Beşiktaş böyle acizlik yapar mı?

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü'nün paylaşımı ve sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yaptığı derbi paylaşımını eleştiren Fikret Orman, "Hafta sonu bir maç yapacağız, Bayern Münih'in gol attığındaki şarkıları rakiplerimiz kullanıyor. Geçen maçta da 'Efendi Beşiktaş'ı kullanıyorlar.Kulüpler Birliği Başkanı olduğum için laf etmiyorum diye bir durum yok. Bu yönde eleştiriler var. Taraftarlar diyor, 'Hakkımızı koru başkan', yolda görüp bana bunları söylüyorlar." dedi.Açıklamalarına devam eden Fikret Orman, "Algıcı kulüpler var, onlar da 'Beşiktaş kollanıyor' diyorlar. Kollanacak olay nedir, bir olay olduktan sıonra bağırma. Neyi çözüyor? Bazı zamanlar ben de sinirlenip yapıyorum. Maçtan önce hakemle ilgili açıklamalar yapılıyor. Algı yapılıyor, hakemi baskı altına almaya çalışıyorlar. Hakem baskı altına alınıyor, herkes bunu yapıyor. Biz de yaparız. Ancak ben bunu gittim TFF Başkanı'na söyledim, iş çığırından çıkıyor. Dört tane takım şampiyonluk yarışında. Hak, Allah'ın ismidir. Hakemler kimsenin etkisi altında kalmadan çıkıp maçlarını yönetmeli. Kimseden medet ummuyoruz, medet bekleyen namerttir." ifadelerini kullandı.Aykut Kocaman'ın "Beşiktaş için ölüm kalım maçı" sözlerine sert tepki gösteren Fikret Orman, "Rakip takımın hocası, oyuncusu, 'Beşiktaş'ın ölüm kalım maçı' diyor. Sana mı kaldı bunu söylemek? 115 senedir Fenerbahçe ile maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçı? Bu futbol ya, yönetim zihniyetiyle açıklama yapmalarını kınıyorum. Ayıp ya. Federasyona da söylüyorum. Ona ceza vermek için benim hocamı da oraya sevk etmeyin. Benim hocamın ne hakemle ilgili açıklaması yok. Benim hocama 6 ay önce 'Milli Takım'ı yönetsin' deniliyordu Şimdi başka hocaya ceza vermek için kullanılmaz. Ne hocamız ne de kulübümüz kullanılabilir." açıklamasını yaptı.Alvaro Negredo'nun transferinde Beşiktaş'ın zarara uğratıldığı yönündeki haberler için mahkemeye başvurduklarını açıklayan Orman, "Negredo ile ilgili yazı yazanı da mahkemeye verdim. Endüstriyel futbolda, menajerlik işi futbolun en büyük katili. Gel bize oyuncu söyle, 700 bin euro para kazan. Adam ticareti bizle yapamıyor, başlıyor dedikodular. Negredo için yetki belgesi almışlar, bunun bitmesini bekledik. Negredo, Fenerbahçe'ye Galatasaray'a önerilmiş, var mı bunun belgesi, yok. Biz Negrede için 2,5 milyon euro vereceğiz ama daha 250 bin euro verdik. Nerede paralar uçmuş, gitmiş! Ayıptır ya, gazetecilik böyle mi olur. Beşiktaş'a bonservis geldi, nasıl uçuracaksın bu parayı? İspanya'da nasıl olacak? Bir yazı ile Beşiktaş'ı karalamaya çalışıyor. Elinde belgesi olup konuşmayan namerttir. Böyle habercilik olmaz." dedi.