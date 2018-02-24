Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yemek yediği ve takımın başına Şenol Güneş'in yerine Avcı'yı getirecekleri yönündeki iddialara sert yanıt verdi.Abdullah Avcı iddialarına Divan Kurulu'nda yanıt veren Fikret Orman, "Abdullah Avcı haberini yazanlara söylüyorum, eğer sen gazeteciysen somut konuşacaksın. Diyeceksiniz ki; 'Şurada, şu sebepten görüştünüz.' Beşiktaş'ın hocalarına özel ilgi gösteririm. Rıza Çalımbay'a özel ilgili gösteririm. Mehmet Özdilek'e özel ilgi gösteririm. Tamer Tuna eski hocamızdır, hepsini ziyarett ettim, sohbet ettim. Hikmet Karaman, Hamza Hamzaoğlu çok severim ve sohbet ederiz. Abdullah Avcı'ya taraftar tepki gösterir ama çok severim, spor adamlığını beğenirim." dedi.İddiaların asılsız olduğunu beirten Fikret Orman, "Abdullah Avcı onurlu bir adamdır. Ne bizle bir kelime konuşmuştur, ne de başka bir şey. Ne zaman bir yerde görsem, onunla da sohbet ederim." diye konuştu.Fikret Orman ayrıca "Geçenlerde canım hocamız Şenol Güneş ödül alıyor, Abdullah Avcı ile birlikte alıyor. Nerede biz görüşmüşüz? Hiç mi hayatınızda gazetecilik terbiyesi almadınız?" ifadelerini kullandı.