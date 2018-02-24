Bursaspor'da Le Guen'in yerine Ersun Yanal mı?

Süper Lig'de Galatasaray'a 5-0 kaybederek bu sezonun en ağır yenilgisini alan Bursaspor'da eleştiri okları yönetim ve Teknik Direktör Paul Le Guen'e yöneldi. Yeşil beyazlı ekibin deneyimli çalıştırıcısı, mağlubiyetin baş sorumluluları arasında gösterilirken takımdaki geleceği de ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Bursaspor Yönetimi, Le Guen konusunda adeta ikiye bölünmüş durumda. Yönetim içerisinde bir kısım Le Guen ile yola devam edilmesi yönünde fikir belirtirken; diğer kısım ise alternatif isimlere yönelinmesi ve Ersun Yanal işe görüşme yapılması yönünde görüş bildirdi.Galatasaray maçının ardından bir kez daha istifa etmeyeceğine işaret eden Le Guen, "Başkanın güveninin arkamda olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı. Başkan Ali Ay ile Le Guen'in alınan kötü sonuçların ardından bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.Fransız çalıştırıcı, bu sezonun başında göreve gelirken kariyerinin de en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. 2009 yılının Haziran ayında Paris St-Germain'den ayrılmasının ardından Afrika'da Kamerun, Nijerya ve Umman gibi ülke takımlarını çalıştıran Le Guen, uzun bir aradan sonra ilk kez yeniden bir kulübün başına geçmişti. Bursaspor'un başında şu ana dek 23'ü lig ve 6'sı kupa olmak üzere 29 maça çıkan Fransız çalıştırıcı, bu mücadelelerde ise 1.45 puan ortalamasını yakalayabildi. Bu durum kulüp takımları düzeyinde Le Guen'in an itibariyle en başarısız performansı oldu.Le Guen, daha önce Rennes'deyken 113 maçta 1.47, Olimpique Lyon'dayken 156 maçta 1.90, Glasgow Rangers'tayken 29 maçta 1.83 ve Paris Saint Germain'deyken ise 130 maçta 1.63'lük puan ortalaması tutturmuştu.