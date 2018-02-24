Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kanatların savaşı!

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Türkiye dev derbiye kilitlendi...vearasında oynanacak kritik maç öncesi iki takımı masaya yatırıldı. Ortaya çıkan rakamlara göre derbi tam anlamıyla 'kanatların savaşı'na sahne olacak. Birbirinden önemli yıldızların mücadelesinde nefesler tutulacak.Fenerbahçe hücumlarının yüzde 43'ünü Nabil Dirar ve Mauricio Isla'nın görev aldığı sağ kanattan yapıyor. Giuliano da bu ikiliye sık sık destek veriyor. Böylece ortaya çok önemli bir silah çıkıyor.Beşiktaş ise sanılanın aksine Quaresma'lı sağ kanattan değil Babel'li sol kanattan daha çok ve etkili hücum ediyor. Hollandalı yıldızı Adriano veya Caner de destekliyor ve hücum gücü çok artıyor.Derbi öncesi dikkat çeken bir istatistik daha var... F.Bahçe ve Beşiktaş bu sezon ligde oynadıkları maçların son 15 dakikasında çok etkili oluyor. İki takım da bu zaman diliminde rakip kaleye 10'ar gol yolladı.