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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kanatların savaşı!

Kanarya hücumlarının yüzde 43'ünü Nabil Dirar ve Isla'nın kanadından yapıyor... Giuliano da bu ikiliye destek verince ortaya çok önemli bir silah çıkıyor. Beşiktaş ise tahmin edilenin aksine daha çok Quaresma değil Babel'in kanadından ataklarını yapıyor... Adriano ve Caner de Hollandalı'yı destekliyor.

Kaynak: Takvim
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kanatların savaşı!
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24 Şubat 2018 05:45
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Türkiye dev derbiye kilitlendi... Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maç öncesi iki takımı masaya yatırıldı. Ortaya çıkan rakamlara göre derbi tam anlamıyla 'kanatların savaşı'na sahne olacak. Birbirinden önemli yıldızların mücadelesinde nefesler tutulacak.

ÜÇ İSİMLE RAKİBİ ZORLUYORLAR

Fenerbahçe hücumlarının yüzde 43'ünü Nabil Dirar ve Mauricio Isla'nın görev aldığı sağ kanattan yapıyor. Giuliano da bu ikiliye sık sık destek veriyor. Böylece ortaya çok önemli bir silah çıkıyor.

SAĞI DEĞİL SOLU KULLANIYOR!

Beşiktaş ise sanılanın aksine Quaresma'lı sağ kanattan değil Babel'li sol kanattan daha çok ve etkili hücum ediyor. Hollandalı yıldızı Adriano veya Caner de destekliyor ve hücum gücü çok artıyor.

SON 15 DAKİKADA COŞUYORLAR

Derbi öncesi dikkat çeken bir istatistik daha var... F.Bahçe ve Beşiktaş bu sezon ligde oynadıkları maçların son 15 dakikasında çok etkili oluyor. İki takım da bu zaman diliminde rakip kaleye 10'ar gol yolladı.



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