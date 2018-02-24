Mert Nobre: 'Derbinin favorisi...'

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veformalarını giyen, iki büyük kulüpte de iyi işler yapan, bugün İstanbul'dan çok uzaklarda, Erzurumspor'da ter döküyor.İki kulüpte de forma giymesinden dolayı yarınki derbinin kendisi için duygusal geçeceğini söyleyen Nobre, "Şu taraf kazansın diye bir şey diyemem. Bu benim için mümkün değil. Ekran karşısına geçip maçın keyfini çıkaracağım" dedi.Takımları değerlendiren tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin yükselişte, Beşiktaş'ın ise tam tersi bir görüntü çizdiğini ifade ederek, "Bayern maçında uzun süre eksik takımla, yoğun bir mücadele verdiler. Bu faktörü unutmamak gerek. Ancak şunu söyleyeyim çok iyi bir takımlar ve çok kaliteli futbolculara sahipler. Bence Beşiktaş'ın en önemli artısı sahip olduğu bu kaliteli futbolcular. Ama bunu daha çok bir takım potasında eritmeye ihtiyaçları var" yorumunu yaptı.Nobre şöyle devam etti: "Bence şu an Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha bir takım. Diğer yandan Beşiktaş evinde oynuyor... 2 takım da şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda. Çok iyi bir maç bizi bekliyor. Bence maçın favorisi yok, şanslar yüzde 50-50..."Futbolu henüz bırakmayacağını, Erzurumspor'da ya da başka bir takımda, ama Türkiye'de oynayacağını söyleyen emektar futbolcu, "Yaşadığım ortamdan son derece memnunum. Gerçi Erzurum'da hava biraz soğuk ama bu önemli değil, önemli olan insanların sıcaklığı... Erzurumspor ile ilgili de en önemli hedefim, takımın play-offlara katılabilmesi ve sonra üst lige çıkması. Bunu gerçekleştirmeden ayrılmak istemiyorum" yorumunu yaptı.Türk vatandaşlığına geçmesine rağmen Türk Milli Takımı formasını giyemeyen Nobre, bu konuda biraz buruk... "O dönem Türkiye Milli Takımı'na çağrılmayı hak ediyordum çünkü Beşiktaş formasıyla iyi işler çıkarıyordum. Ülkedeki en iyi santrforlardan biriydim ama buna rağmen o fırsatı bulamadım. Ancak bir şekilde teknik direktör benden farklı düşündü. Türkiye forması giyemediğim için hayal kırıklığı yaşadım çünkü iyi olduğum bir dönemdeydim. Bana bir şans verilmesini hak ediyordum" dedi.