Şenol Güneş'ten futbolcular; 'Bu ligin en iyisi sizsiniz'

"Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye ligiyle ilgili etkisi yok. Kaybetmiş bir takım olarak moralimiz bozuldu. Direndik ama yeterli olmadı. Diğer maçlara nasıl çıkıyorsak derbiye öyle çıkacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız"



Teknik direktör Güneş, Beşiktaş'ın başında çıktığı 10 derbide 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Güneş, Galatasaray'a karşı derbilerde yenilgi yüzü görmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş, 5-0'lık Bayern Münih yenilgisini unutturmaya çalıştığı oyuncularını zirve yarışında 'kırılma maçı' olarak gördüğü bu kritik karşılaşmaya motive etmeye çalışıyor.Futbolcularıyla yaptığı özel görüşmede hafta arasında Almanya'da oynanan karşılaşmayı tamamen akıllarından çıkarmalarını isteyen deneyimli çalıştırıcının,sözleriyle siyah beyazlı futbolculara telkinde bulunduğu bildirildi.Şenol Güneş, cezalı Pepe ile Talisca'nın yokluğunda Fenerbahçe sınavının 11'ini de büyük oranda belirledi.Savunmanın kenarlarında Gökhan Gönül ve Adriano ile ideal kurguya dönecek olan tecrübeli teknik adamın göbekte sakatlığını tamamen atlatan Tosic'e Gary Medel'în yanında görev vereceği öğrenildi.Orta alanın ortasını Atiba ve Tolgay ile kurmayı planlayan Şenol Güneş'in kanatlardaki tercihleri Quaresma ile Babel, forvet arkasında ise Oğuzhan Özyakup olacağı belirtildi.Güneş'in tek kararsızlığı ileri uçta kimi oynatacağı konusunda... Vagner Love'ın gol atamamasına rağmen Konya ve Bayern karşısındaki performansından memnun olan Güneş'in Brezilyalı forveti, Alvaro Negredo'nun bir adım önünde düşündüğü kaydedildi.Şenol Güneş;