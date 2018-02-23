Aykut Kocaman'dan derbi öncesi flaş açıklamalar

Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Bunu bir kere daha gördüm. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakemle değil hakkımızla yenmişiz. Yine Vodafone Park'a gideceğiz. Hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.

Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahçup etmişti' demiştim. Ben o zaman kendi adıma bir tepki koymuştum. Şenol Güneş, benim yanıma gelmezse ben de gitmem

2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi. Sonuçlarında Şenol Güneş'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz

? Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları pic.twitter.com/zV08CKz2X2



— Sporxtv (@sporxtv) 23 Şubat 2018

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sohbet toplantısı düzenledi.Tecrübeli teknik adam Beşiktaş maçı öncesi takımda Janssen'in dışında bir eksik olmadığını ifade ederek Martin Skrtel ile Mehmet Ekici'nin sakatlığı olmadığını ve bu maçta görev alabileceklerini dile getirdi. Kimsenin hakkında gözü olmadığını kimsenin de hakkını yemesini istemediği söyleyen Kocaman, Beşiktaş ya da Fenerbahçe açısından art niyet olmamasını ve hak edenin kazandığı bir maç olmasını diledi.Kocaman, Medipol Başakşehir maçının getirisinin 3 puan olduğunu ancak Beşiktaş galibiyetinin getirisinin en az 10 puan olacağını söyledi.Karşılarında son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş olduğunu ve kayba hiç tahammğlleri olmadığını da sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, sahaya yüzde 100 kazanmak için çıkacaklarını söyledi.İlk 4 yılının Sakaryaspor'da geçtiğini ifade eden Aykut Kocaman, yaptıkları ve yapamadıkları ile 30-31 yıldır vitrindeki insanlar arasında bulunduğunu belirtti. Hesap kitapla işi olmadan evden işe işten eve giden biri olduğunu kaydeden Kocaman,dedi.Futbolun zor ve yaşam sınırında oynandığını ifade eden tecrübeli teknik adam, ''Her kafa vuruşu bir travma. Her ayağın topa sokulması, ciddi bir sakatlık riski barındırıyor. Temasın çok yüksek olduğu oyunlardan bir tanesi. Nabzın 200'leri geçtiği bir oyun. Bu oyunda hakemlerin hak denen şeye riayet etmesini istiyorum. Sorumluluğunu duyduğum takımım adına kimseden bir gram bir şey istediğim yok.diye konuştu.Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumunun düşünüldüğünde hakem kim olursa olsun arada kalacağını dile getiren Kocaman,Her zamanki iyi niyetimle, insanlara duyduğum sonsuz güvenle sahaya çıkacağız. Hakemin sosyal çevresinin, ailesinin olduğunu, ondan beklentilerin olabileceğini bilerek, eğilmeden ve bükülmeden mesleki yanlışlar dışında doğru karar vermek için çaba göstereceğine inanıyorum. Her zamanki sonsuz güven duygumla maça böyle bakacağım. Umarım hiç kimsenin hakkına art niyet olmadan, kast edilmeden oynanan ve hak ededin kazandığı bir oyun olur'' şeklinde konuştu ''Temeldeki sorunların değişmeyeceğini, güvensizlik üzerine inşa edildiğini söyleyen Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı: ''Bu güvensizliğin oluşmasının öncesinde onlarca yıl var. Bunu kökünden değiştirme şansına sahip değiliz. Hakemler de maç aldıkları sürece onore ediliyor ve kazanıyorlar. A takımının maçlarını yönetirkenki davranışlarından sonra ödül veya ceza, B takımınınkilerden de farklı ceza veya ödüle götürmeyecek bir düzene doğru gitmeli. Galatasaray uzun zamandır bu tip söylemlerde bulunmuyordu ama onlar da başladı. Ortada gözüken bir fotoğraf var. O güçlerin bizim bunun farkında olduğumuzu bilmeleri çok önemli. Kamuoyu da bu bilince sahip olursa bu kadar fütursuz bir şekilde yapılmayacağını düşünüyorum. Artık çok fütursuz hale geldi. Biraz daha dengelenmesinde fayda var.Medipol Başakşehir galibiyetinin fikstürün dönüşü açısından pek çok avantaj sağladığını ifade eden Kocaman, ''Takıma güven tazelemesi gibi oldu. Ondan sonra kağıt üstünde göreceli olarak avantajlı gibi görülen bir durum söz konusu olacak. Pazar günkü maçta en büyük getirisi, kazanacağımız 3 puandan fazla olacak. Başakşehir maçından getirisi 3 puan olduysa, Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak gibi gözüküyor. Beşiktaş'ı istekli, mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta yenebilmenin getirdiği haz duygusu ve camianın geç kalmış da olsa hedefe doğru kilitlenme güdüsü olacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbi maçta yanına gitmeyeceği yönünde duyum aldığını söyleyen bir gazetecinin sorusu üzerine Aykut Kocaman, şöyle cevap verdi: ''Bana çeşitli yakıştırmalar yapılıyor ama duygularını çok net gösteren bir insanım. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahçup etmişti' demiştim. Ben o zaman kendi adıma bit tepki koymuştum. Oraya misafir olarak gideceğiz. Ev sahibinin tutumuna bağlı'' dedi Kocaman, "Şenol Güneş yanınıza gelmezse siz gider misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum'' diye konuştu.Temel amaçlarının 34'üncü hafta sonunda önde olmak olduğunu dile getiren Kocaman, ''Puan ortalaması geçen sezonlara göre biraz daha aşağıdan seyrediyor. Bundan sonra kalan 12 haftada artacağından emin değilim. Kuvvetli kadrolar var. İçeride, dışarıda şampiyonluğa oynayan takımların puan almasını önleyen takımlar var. Puan ortalamasının düşük olacağını söyleyebiliriz. Ne zaman öne geçeceğimizi söyleyemem'' diye konuştu.Fenerbahçe taraftarının Türkiye'deki en tutkulu taraftar olduğunu söyleyen Kocaman, ''Bu aynı zamanda tepkiselliği de getiriyor. Birkaç senedir taraftarın takıma karşı tepkisi var. Ben geldikten sonra taraftar bize ciddi bir kredi verdi. Vardar maçındaki düşük halimiz onları çok kırdı ama en büyük kırılma Kayserispor maçında oldu. Şu anda yapabileceğimiz şey, özellikle son haftalardaki oyunların sayısını fazlalaştırmak. Onların takıma sunduğu kredi ve güveni artırabilmek. Beşiktaş maçıyla güçlü oyunumuzu tekrar taraftara gösterebilmek. Sonraki haftalar bir nevi şampiyonluk adımları olacak. O ortamı sağlamak bizim elimizde. Bunun için çaba göstereceğiz. Taraftara bir serzenişte bulunmanın anlamı yok'' şeklinde ifadeler kullandı.Bayern Münih maçı ile oynayacakları derbiyi çok fazla ilişkilendirmediğini söyleyen Aykut Kocaman,dedi.Fenerbahçe'de Janssen'in dışında eksik bulunmadığını kaydeden Kocaman, ''Valbuena'nın kasığıyla ilgili bir problemi var ama maça yansımaz. İsmail bu hafta her antrenmana çıktı. Geçen hafta sakatlığı olduğu için değil antrenman eksiğini kapatması için kadroya almamıştım. Skrtel, dün yüzde 100 antrenmana çıktı. Yarınki antrenmandan sonra kendisiyle konuşacağız. O görüşmeye göre kadroya alacağız. Mehmet Ekici, antrenmanlara çıkıyor. Beşiktaş maçının kadrosunda yer alacak'' ifadelerini kullandı.Beşiktaş maçında galip gelmek zorunda olduklarını söyleyen Kocaman, şöyle konuştu: ''Maç stratejisi oluşturacağız. Sonuçta uygulayıcılar oyuncular. Başakşehir maçında mükemmel uyguladılar. Yapabildiklerini gösterdiler. Karşımızda da son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş var. Kayba hiç tahammülleri yok. Onların maça odaklanmalarını görebiliyorum. Yüzde 100 kazanmak için oynayacağız. Sahadaki sınırlar içinde bütün hesaplarımızı ona göre yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar ibrenin bize dönmesini sağlamaya çalışacağız ama oradan kaybetmeden dönmek de çok kötü sonuç olmaz. Temel stratejimiz kazanmak üzerine olacak.''Futbolu iyi ve güzel oyunla nitelendirdiğini ifade eden tecrübeli teknik adam,dedi.Dün akşam tesadüfen ilk yarıdaki Beşiktaş maçlarını izlediğini dile getiren Kocaman, şu ifadeleri kullandı:Gergin atmosferi oluşturacak takımın kendileri olmayacağını ifade eden Kocaman,'' Ne benim öyle bir niyetim ve arzum var. Eğer buraya doğru götürülürse ona da karşı duracak gücümüz var. Derbiyle alakalı en zor iş hakemlerin olacak. Ondan sonra da teknik direktörlerin işi zor'' diyerek sözlerini tamamladı.