Roma, Cengiz Ünder'den sonra Yusuf Yazıcı'yı da istedi

ROMA ABDÜLKADİR VE YUSUF YAZICI'YI TAKİBE ALDI

ROMA ABDÜLKADİR VE YUSUF'DA BİR HAYLİ TERLEYECEK

Sezon başında Başakşehir'den Cengiz Ünder'i 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Roma'nın Türkiye pazarına gireceği, Serie A devinin Süper Lig ve alt liglerdeki yetenekli futbolcuları takibe alacağı öğrenildi.Sevilla'da uzun yıllar Sportif Direktörlük yaptıktan sonra Roma'ya geçen Monchi'nin Cengiz Ünder transferinde tam isabet sağlaması İtalyan ekibini harekete geçirirken, prestijli kulübün scout ekibinin Türkiye'de adeta üs kuracağı ifade edildi.Süper Lig'de özellikle bu sezon oynadığı futbolla göze çarpan Abdülkadir ve Yusuf Avrupa devlerinin iştahını kabartırken, Roma'nın bu iki yetenekli genç için harekete geçeceği Monchi'nin en kısa zamanda Trabzonspor'un kapısını çalacağı belirtildi. Cengiz Ünder'i 15 milyon euro'ya transfer eden Roma'nın Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'da bir hayli terleyeceği tahmin edilirken, bordo mavili kulübün iki futbolcusu için en az 40 milyon Euro'dan kapıyı açacağı ön görüldü.