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Aykut Kocaman'dan rehavet uyarısı! "Sezonun maçı..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, rakibin son maçlarda aldığı sonuçların oyuncularını rehavete sokmamasını istedi.

Kaynak: Vatan
Aykut Kocaman'dan rehavet uyarısı! 'Sezonun maçı...'
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23 Şubat 2018 06:26
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi için tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor.

Beşiktaş'ın son haftalarda gerek lig gerekse Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarısız sonuçların onlara ekstra motivasyon sağlamasından çekinen deneyimli hoca, bu hususta oyuncularına uyarılarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN KAZANMASINA İZİN VERMEYİN"

Rakiplerinin şu anki görüntüsünün öğrencilerini rehavete sokmasını istemeyen Aykut Hoca, derbiyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle sıraladı:

"Son 2 sezonda iyi işlere imza atan rakibin şu anki durumu sizi 'Nasıl olsa kazanırız' gibi bir düşünceye itmesin. Bayern karşısında aldıkları mağlubiyetten sonra bu derbiye 'Sezonun maçı' anlamını yüklediler. Kendilerini taraftarlara affettirmek için ekstra işler yapmak, yeniden morallenmek isteyeceklerdir. Buna asla izin vermemeliyiz"

'EN ZOR DEPLASMAN'

"Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Bunun örneklerini gördük ancak biz kağıt üzerindeki en zor deplasmanımıza çıkacağız gibi duruyor. Kazanmamız halinde ligi yeniden başlatırız. Her şey sıfırlanmış olur. 3 puan, Beşiktaş dışındaki rakiplerimizin de ciddi şekilde moralini bozacaktır. Kartların yeniden dağıtılması için elimize geçen bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz."

Öte yandan yönetim, futbolcuların bu özverisi sonrası sistemde değişikliğe gitti. İkinci yarının başındaki 6 maçlık zorlu fikstür ikiye bölündü.

Yönetimin, faydalı olduğunu düşündüğü prim sistemine Beşiktaş maçı sonrasında da devam edeceği, Akhisar, Y.Malatya (d), Galatasaray maçlarını içeren fikstüre de prim açıklanmasının beklendiği ifade edildi.




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