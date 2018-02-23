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Aykut Kocaman: "Beşiktaş'ı yenersek kimse bizi tutamaz"

Vodafone Park'a galibiyet için çıkacaklarını söyleyen Aykut Kocaman "3 puanı hanemize yazdırırsak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmış oluruz" dedi.

Aykut Kocaman: 'Beşiktaş'ı yenersek kimse bizi tutamaz'
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23 Şubat 2018 11:36
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Sezonun ikinci yarısında aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle zirveye ortak olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da devirerek şampiyonluk iddiasını artırmakta kararlı.

Vodafone Park'ta çok zorlu bir atmosferin kendilerini beklediğini söyleyen teknik direktör Aykut Kocaman "Kesinlikle kolay olmayacak. Hele ki Beşiktaş'ın kazanmaya mecbur olduğunu düşünürsek. Ama buradan alacağımız 3 puan önümüzü büyük ölçüde açar. Zirvede 3 takım kalırız" değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ı evinde yenmenin rakiplerinin üzerinde de büyük bir baskı oluşturacağını belirten Aykut Hoca "Şampiyonluk için puan ortalamasını yukarı çekmemiz şart. Sıkıntılı günleri geride bıraktık ve iyi bir hava yakaladık. Derbi galibiyetiyle rüzg,rı tamamen arkamıza almış oluruz ve bu bizi şampiyonluğa taşır" sözleriyle oyuncularından mutlak galibiyet istedi.

Kocaman, Güneş'e üstün

Derbinin hocaları arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor. Kocaman, çeşitli takımlarla Güneş'in ekiplerine karşı 19 maçta 8 galibiyet aldı. Güneş'in çalıştırdığı takımlar ise Kocaman'ın ekipleri karşısında 6 galibiyet elde etti. Kocaman, F.Bahçe'nin başında Güneş'e karşı 8 maçta sadece bir defa kaybetti.


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