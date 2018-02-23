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Fernandao'dan Beşiktaş ve şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, Beşiktaş derbisi öncesinde görüşlerini dile getirdi. İşte Fernadao'nun açıklamaları...

Kaynak: Sporx.com
Fernandao'dan Beşiktaş ve şampiyonluk açıklaması
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23 Şubat 2018 14:59
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Fernandao, Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına konuştu.

Sarı-lacivertli takımla ilgili konuşan Fernandao, "Hatalarımızı en aza indirmek için çalışıyoruz. Beşiktaş maçına kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Sakatlıktan sonra yeniden toparlandığını vurgulayan Fernandao, "Sakatlığımın ardından artık iyi durumdayım. Çok ağır bir sakatlık geçirdim, bu derece büyük bir sakatlık yaşamamıştım. Çok çalıştım ve şimdi her şey yolunda. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İyi yolda olduklarını belirten Fernandao, "Takım elinden geleni yapıyor. Hocamızın bizden neler istediğini yavaş yavaş anladık ve iyiye gidiyoruz. Başakşehir maçındaki gibi oynarsak şampiyon olabiliriz." açıklamasını yaptı.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini aktaran Fernandao, "Bu yıl rekabet içerisinde gidiyor. İstanbul takımları sonuna kadar yarışın içerisinde olacak. Umarım bu yarışta kazanan biz oluruz. Şampiyonluk için doğru yoldayız. En büyük motivasyonum lig şampiyonluğu. Fazla gol atmaktansa, şampiyon olmak isterim." diye konuştu.

Son olarak taraftarlarına mesaj gönderen Fernandao "Beşiktaş deplasmanında her maç zor geçiyor. Taraftarımızın bizi desteklemesini istiyoruz. Oraya kazanmak için gideceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

Sarı-lacivertli takımdan sezon başında gönderilmesi planlanan ve kiloları sebebiyle eleştirilerin hedefin olan ancak son haftalarda yükselen performansı ile dikkatleri üzerine çeken Fernandao, Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe karşısındaki en büyük kozu olacak.


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