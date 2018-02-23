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Fenerbahçe'den derbi için kanatlara özel önlem!

Futbolcularıyla toplantı yapan Aykut Kocaman, uyarılarda bulundu. Kocaman, "Seyirciyi aralarına alıp hızlı başlayacaklar. Kanatları iyi kapatalım, kaptığımız topla hızlı çıkıp ortadan onları vuralım" dedi.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den derbi için kanatlara özel önlem!
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23 Şubat 2018 07:01
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hem fiziksek hem de taktiksel anlamda tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, pazar akşamı oynanacak derbinin taktiğini futbolcularının kafasına adeta kazıyor.

Futbolcularının mental anlamda sağlam olmasını isteyen Kocaman seyirci baskısına da dikkat çekti. Kocaman, "Seyirciyi arkasına alıp ilk dakikalarda baskı kurmak isteyecekler. Buna şimdiden hazır olalım" dedi.

BABEL VE QUARESMA İÇERİ GİRMESİN

Beşiktaş'ın kanat organizasyonları ile üzerlerine gelmek isteyeceğini belirten Kocaman, "Babel ve Quaresma ile içeri sızmak isteyecekler. Bunu engellemeliyiz. Beklerinin bindirmelerine karşı da bizim kanatlarımız yardıma gelmeli. Kanatları kapatıp kapılan toplarla göbekten açık arayalım" ifadesini kullandı.

ÇIKIŞLARDA İLK PAS ÇOK ÖNEMLİ

Hücuma çıkarken pasların isabetli olmasını da isteyen Kocaman, "Çıkışta ilk pas çok önemli. Burda kaptırılan toplar daha tehlikeli olur. Ama çıkışta ilk paslarda isabet sağlarsak bu kez onlar zor duruma düşer. Sabır ve disiplin en önemli kozumuz olacak. Bireysel hata ise en son düşüneceğimiz şey" dedi.



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