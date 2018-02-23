Volkan Demirel: 'Vodafone Park'ta tarih yazacağız'

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş'la çok özel bir derbi oynayacaklarını, galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi.Volkan, Fenerbahçe'nin tarih yazmaya alışkın olduğunu, derbiye ekstra motivasyonla çıkacaklarını sözlerine eklerken, "Rakibimiz müthiş bir seyirci desteği ile oynayacak. Bunu avantaja dönüştürmelerine izin vermemeliyiz. Taraftar baskısından etkilenmemek zorundayız" görüşünü dile getirdi.Kaptan Volkan, Beşiktaş'tan hiçbir çekincelerinin olmadığını belirterek, "Vodafone Park'a zafer için gideceğiz" diye konuştu.Volkan Demirel, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 28 maçta 17 galibiyet gördü. Siyah-beyazlılara karşı ilk maçını 25 Nisan 2004'te İnönü Stadı'nda oynayan Volkan'ın forma giydiği maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'a galibiyet açısından önemli bir üstünlük kurdu.Sarı-lacivertliler, tecrübeli kalecinin sahada olduğu 25 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş'a karşı sadece 5 kez kaybetti. Volkan'ın kaleyi koruduğu 28 karşılaşmanın 6'sında ise taraflar eşitliği bozamadı. Volkan, söz konusu 28 Beşiktaş derbisinin 10'unda kalesini gole kapattı.