  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Volkan Demirel: "Vodafone Park'ta tarih yazacağız"

Volkan Demirel, Vodafone Park'ta bir kupa maçında ilk yenilgiyi tattırdıkları Beşiktaş'ı bir lig maçında da ilk yenen takım olmak istediklerini söyledi

Volkan Demirel: 'Vodafone Park'ta tarih yazacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2018 12:06
İlgili Haberler

Derbide son 15 dakikaya dikkat

Passolig verileri açıkladı! Galatasaray lider, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise...

Kadınlar futbol liginde namağluplar karşılaşıyor

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a hodri meydan!

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde gözler kalecilerde

Volkan Demirel: "Vodafone Park'ta tarih yazacağız"

Beşiktaş, namağlup serisinde 100. puanın peşinde

Aykut Kocaman: "Beşiktaş'ı yenersek kimse bizi tutamaz"

Fenerbahçe'den derbi için kanatlara özel önlem!

Şenol Güneş'ten futbolcular; "Bu ligin en iyisi sizsiniz"

Fernandao'dan Beşiktaş ve şampiyonluk açıklaması

Slaven Bilic'ten Süper Lig sözleri: "Bence şampiyon..."

Aykut Kocaman'dan rehavet uyarısı! "Sezonun maçı..."

Aykut Kocaman'dan derbi öncesi flaş açıklamalar

Aykut Kocaman'dan derbiye özel 3 plan!

Beşiktaş'ta özel önlem: "Bayern Münih'i unutun"

Fikret Orman: "UEFA, F.Bahçe ile G.Saray'ı çok mu özledi?"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i!
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş'la çok özel bir derbi oynayacaklarını, galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi.

Derbiye yönelik takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli file bekçisi, "Beşiktaş'a Vodafone Park'taki tek yenilgiyi biz tattırmıştık; ancak o bir kupa maçıydı. Aynı başarıyı pazar günü bir lig maçında tekrarlayıp tarihe geçme fırsatımız var" dedi.

Volkan, Fenerbahçe'nin tarih yazmaya alışkın olduğunu, derbiye ekstra motivasyonla çıkacaklarını sözlerine eklerken, "Rakibimiz müthiş bir seyirci desteği ile oynayacak. Bunu avantaja dönüştürmelerine izin vermemeliyiz. Taraftar baskısından etkilenmemek zorundayız" görüşünü dile getirdi.

Kaptan Volkan, Beşiktaş'tan hiçbir çekincelerinin olmadığını belirterek, "Vodafone Park'a zafer için gideceğiz" diye konuştu.

Volkan Demirel, Beşiktaş'a karşı bugüne dek sahaya çıktığı 28 maçta 17 galibiyet gördü. Siyah-beyazlılara karşı ilk maçını 25 Nisan 2004'te İnönü Stadı'nda oynayan Volkan'ın forma giydiği maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'a galibiyet açısından önemli bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli kalecinin sahada olduğu 25 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa maçında Beşiktaş'a karşı sadece 5 kez kaybetti. Volkan'ın kaleyi koruduğu 28 karşılaşmanın 6'sında ise taraflar eşitliği bozamadı. Volkan, söz konusu 28 Beşiktaş derbisinin 10'unda kalesini gole kapattı.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için