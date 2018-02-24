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Beşiktaş'ta özel önlem: "Bayern Münih'i unutun"

Beşiktaşlı yöneticiler, Beşiktaş için ligin Fenerbahçe derbisiyle başlayacağı görüşünde birleşti.

Kaynak: Vatan
Beşiktaş'ta özel önlem: 'Bayern Münih'i unutun'
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24 Şubat 2018 11:53
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Allianz Arena'da oynadığı ilk maçı 5-0 kaybeden Beşiktaş'ta gözler tamamen lig ve kupadaki hedeflere çevrildi.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Devler Ligi defterinin ilk maçta alınan sonuçla kapanma noktasına gelmesinin ardından takımın bundan sonra kalan iki kulvarda çok daha iyi performans göstereceğine inanıyor.

Beşiktaşlı idareciler, Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle oyuncuların lig ve kupadaki maçlara konsantre olmakta zorlandıklarını belirtirken "Bu nedenle sürekli olarak oyuncularımızın maç seçtiği yönünde eleştiriler yapılıyordu. Oysa böyle bir şey yok. Şampiyonlar Ligi çok üst düzey bir organizasyon. Orada mücadele ederken lig ve kupadaki maçlara kanalize olmak çok kolay değil.

'TAKIMIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAM'

Şimdi sezonun kalan bölümünde lig ve kupada mücadele edeceğiz. Takvimimiz rahatlayacak. Bundan sonra bahane yok. Oynayacağımız tüm maçları kazanabilecek güce sahip bir takımımız var. Oyuncularımızdan da beklentimiz bu yönde. Hedefimiz sezon başından beri aynı. Aldığımız kötü sonuçlara rağmen hiçbir sapma olmadı. Biz üst üste 3. şampiyonluğu istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da bu sene ipi göğüslemek amacımız.

Takımımız çok tecrübeli oyunculardan kurulu. Aynı zamanda geniş de bir kadro var. Her pozisyonda çok önemli alternatifler var.

Takım içindeki rekabetin başarıyı getireceği kanaatindeyiz. F.Bahçe maçıyla sezon bizim için yeniden başlayacak. Hocamızın idaresinde takımımızın bu sezon lig ve kupadaki hedeflere ulaşacağına olan inancımız tam" ifadelerini kullandılar.

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