  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..

Bursaspor'da deprem! İstatistiklerde çöktü

Spor Toto Süper Lig'in 23. Haftasında deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Bursaspor istatistiklerde de çöktü. Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmada kaleyi bulan şutu bile bulunmayan Bursaspor'da camia hayal kırıklığına uğradı.

Kaynak: DHA
Bursaspor'da deprem! İstatistiklerde çöktü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2018 17:42
İlgili Haberler

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i!

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e uyarı; "Sakın"

Beşiktaş'ta özel önlem: "Bayern Münih'i unutun"

Dünden bugüne Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden ilginç notlar

Fikret Orman: "UEFA, F.Bahçe ile G.Saray'ı çok mu özledi?"

Fenerbahçe maçı öncesi Ryan Babel, Şenol Güneş'i harekete geçirdi

Bursaspor'da deprem! İstatistiklerde çöktü

Beşiktaşlı futbolculardan 3 puan sözü!

Gökhan Gönül, Güneş'ten forma istedi!

Şenol Güneş'ten Babel'e özel görev!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kanatların savaşı!

Fikret Orman'dan Fenerbahçe ve Aykut Kocaman'a sert sözler

Aykut Kocaman'dan Babel ve Quaresma uyarısı!

Aykut Kocaman'a büyük tepki: "Aykut Kocaman'ın egosu"
Bursaspor, dün akşam Galatasaray'a 5-0 yenilirken bu sezonun en kötü performansını sergiledi. Ayrıca, yeşil beyazlı ekip, geçen sezonda da rakibine aynı skorla boyun eğerken, o dönemin ortamı bir kez daha tekrarlandı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0'lık skorla mağlup olurken, galibiyet hasretini ise 9 maça çıkardı. Bu sezonun en farklı yenilgisini alan yeşil beyazlı ekipte sular bir türlü durulmazken, sergilenen kötü performans ise camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Sadece yüzde 29'luk topa sahip oranıyla Bursasporlu oyuncular, bu sezon en az topla oynadığı maçı geride bırakırken, bu durum oyuna da yansıdı. Maç boyunca yalnızca 3 şut atan ve bu şutlarda da isabet bulamayan yeşil beyazlı ekip, bu sezon ilk kez bir maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Ayrıca maç süresinde sadece 148 pas yapabilen Bursaspor, bu alanda da sezonun en kötü performansını sergiledi.

- Bu sezon ilk kez bir maçı korner atamadan tamamlayan Bursasporlu oyuncuların maç boyunca 4 orta girişimi de sonuç vermedi ve isabet bulmadı.

- Opta verilerine göre; Bursaspor, son 2 sezonda bir maçı rakip ceza sahasında topla buluşmadan tamamlayan ilk ekip oldu.

GALATASARAY'A İLAÇ OLUYOR
Geçen sezon da Bursa'da oynanan lig maçında da gülen taraf 5-0'lık skor ile Galatasaray olmuştu. Yeşil beyazlı ekip, bu maçta da yalnızca kaleye 3 şut atarken, yine isabet bulamamıştı. Söz konusu mücadelede de varlık gösteremeyen yeşil beyazlı oyuncular, o sezonun en kötü maçını oynarken, yine sarı kırmızılı ekibe ilaç olmuştu. Geçen sezon oynanan maç öncesinde Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, Bursaspor karşısında farklı kazanarak kötü bulutları dağıtırken, bu sezon da Kasımpaşa yenilgisinin ardından bir kez daha yeşil beyazlı ekip karşısında aynı skorla sahadan galip ayrıldı ve şampiyonluk iddiasını kuvvetlendirdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için