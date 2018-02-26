Aykut Kocaman'a büyük tepki: 'Aykut Kocaman'ın egosu'

OĞUZ ÇETİN: GÜNEŞ TEKNİK ADAMLIK DERSİ VERDİ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından hedef tahtasında Aykut Kocaman vardı.Kocaman'ı sezon başından bu yana sert bir dille eleştiren Abdülkerim Durmaz, bu eleştirilerine Beşiktaş maçından sonra da devam etti. Kocaman'ın oynattığı futbolun dünya futbol tarihinde yeri olmadığını ifade eden Durmaz, "Fenerbahçe taraftarı mutlu değil. Bunu görmüyor musunuz?" dedi.Fenerbahçe taraftarının mutsız olduğunu ifadesini kullanan Durmaz, "Fenerbahçe gol atarken de maç kazanırken de liderliğe yaklaşırken de Fenerbahçe taraftarı mutsuz. Bunun sebebi Aykut Kocaman'ın inatla, doğru futbol, dengeli futbol, doğru oyun gibi kendi icat ettiği dünya literatüründe hiç yeri olmayan söylemleri.. Orta sahayı geçemiyordun" şeklinde konuştu.Abdülkerim Durmaz'ın yanı sıra Oğuz Çetin de Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Çetin, "Şenol Güneş, mutlaka kazanması gereken maçta Medel, Atiba, Tolgay üçlüsüyle güvenli oynamak istedi. İlk 20-25 dakika Fenerbahçe mükemmel oynadı, Beşiktaş'ın da pas yapmasına izin vermedi. Şenol hoca bu noktadan sonra devreye girdi, takdir etmek lazım. Maç içerisinde oyuncu değiştirmeden 4-4-2'ye döndü ve sistem değişikliği işe yaradı. O yüzden günün 1 numaralı adamı Şenol hocadır. Güneş'in bu doğrusu Beşiktaş'ın arzusunu ve kazanma isteğini arttırdı. Diğer yandan ortaya futbol karakteri koyamayan Fenerbahçe gördük. Aykut Kocaman'ın da eli değmeyince tamamen avantaj Beşiktaş'a geçti. Şenol Güneş bugün herkese teknik adamlık dersi verdi" dedi.