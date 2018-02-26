  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Aykut Kocaman'a büyük tepki: "Aykut Kocaman'ın egosu"

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından hedef tahtasında Aykut Kocaman vardı. Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından övgüye boğulan Aykut Kocaman bu kez sert eleştirilerden nasibini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Aykut Kocaman'a büyük tepki: 'Aykut Kocaman'ın egosu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2018 12:49
İlgili Haberler

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i!

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e uyarı; "Sakın"

Beşiktaş'ta özel önlem: "Bayern Münih'i unutun"

Dünden bugüne Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden ilginç notlar

Fikret Orman: "UEFA, F.Bahçe ile G.Saray'ı çok mu özledi?"

Fenerbahçe maçı öncesi Ryan Babel, Şenol Güneş'i harekete geçirdi

Bursaspor'da deprem! İstatistiklerde çöktü

Beşiktaşlı futbolculardan 3 puan sözü!

Gökhan Gönül, Güneş'ten forma istedi!

Şenol Güneş'ten Babel'e özel görev!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kanatların savaşı!

Fikret Orman'dan Fenerbahçe ve Aykut Kocaman'a sert sözler

Aykut Kocaman'dan Babel ve Quaresma uyarısı!

Aykut Kocaman'a büyük tepki: "Aykut Kocaman'ın egosu"
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından hedef tahtasında Aykut Kocaman vardı. Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından övgüye boğulan Aykut Kocaman bu kez sert eleştirilerden nasibini aldı.

Kocaman'ı sezon başından bu yana sert bir dille eleştiren Abdülkerim Durmaz, bu eleştirilerine Beşiktaş maçından sonra da devam etti. Kocaman'ın oynattığı futbolun dünya futbol tarihinde yeri olmadığını ifade eden Durmaz, "Fenerbahçe taraftarı mutlu değil. Bunu görmüyor musunuz? Mutsuzuz biz kardeşim. Fenerbahçe taraftarının %99'u mutsuz. %1'i mutlu. Bunlar da yönetimi tutanlar ve Aykutperestler. Aykut Kocaman bizi 10. bile yapsa ona laf söylemeyin diyecek putperest tipler. Fenerbahçelilerin yüzde 99'u bu oyundan, bu futboldan, hocasının tavırlarından, aldığı kararlardan mutsuz. Yüreğimiz yanıyor" dedi.

Fenerbahçe taraftarının mutsız olduğunu ifadesini kullanan Durmaz, "Fenerbahçe gol atarken de maç kazanırken de liderliğe yaklaşırken de Fenerbahçe taraftarı mutsuz. Bunun sebebi Aykut Kocaman'ın inatla, doğru futbol, dengeli futbol, doğru oyun gibi kendi icat ettiği dünya literatüründe hiç yeri olmayan söylemleri. Aykut Kocaman'ın inadı. İnanılmaz bir inat, inanılmaz bir ego. Olacak şey değil. Maçı seyreden Fenerbahçeli 1-0 öndeyken bile gol geliyor diyor. Ya kardeşim insan topu tutacak, faul kazandıracak Valbuena'yı oyuna alır. Orta sahayı geçemiyordun" şeklinde konuştu.

OĞUZ ÇETİN: GÜNEŞ TEKNİK ADAMLIK DERSİ VERDİ

Abdülkerim Durmaz'ın yanı sıra Oğuz Çetin de Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Çetin, "Şenol Güneş, mutlaka kazanması gereken maçta Medel, Atiba, Tolgay üçlüsüyle güvenli oynamak istedi. İlk 20-25 dakika Fenerbahçe mükemmel oynadı, Beşiktaş'ın da pas yapmasına izin vermedi. Şenol hoca bu noktadan sonra devreye girdi, takdir etmek lazım. Maç içerisinde oyuncu değiştirmeden 4-4-2'ye döndü ve sistem değişikliği işe yaradı. O yüzden günün 1 numaralı adamı Şenol hocadır. Güneş'in bu doğrusu Beşiktaş'ın arzusunu ve kazanma isteğini arttırdı. Diğer yandan ortaya futbol karakteri koyamayan Fenerbahçe gördük. Aykut Kocaman'ın da eli değmeyince tamamen avantaj Beşiktaş'a geçti. Şenol Güneş bugün herkese teknik adamlık dersi verdi" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için