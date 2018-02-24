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Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e uyarı; "Sakın"

Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e özel bir uyarı geldi.

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e uyarı; 'Sakın'
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24 Şubat 2018 12:12
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Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Beşiktaş deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e özel bir uyarı geldi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, takım kaptanı Volkan Demirel ile özel bir görüşme yaparak derbi maçtan beklentilerini anlattı.

KOCAMAN'DAN VOLKAN DEMİREL'...

Tecrübeli kaleciye, 'Beşiktaş taraftarlarından yoğun tepki görebilirsin' uyarısında bulunan Kocaman, "Böyle büyük maçlarda başarının yolu sakin olmaktan geçer. Şartlar ne olursa olsun sinirlerimize hakim olmak zorundayız. Kontrolümüzü kaybetmemeliyiz. Rakip taraftarla hiçbir şekilde diyaloğa girmeni istemiyorum. Sadece maça odaklan" ifadelerini kullandı.

GIULIANO'YA DERBİDE ÖZEL GÖREV

Derbi maçın 11'ini belirleyen Aykut Kocaman, saha içi liderliğini Giuliano'ya verdi. 11 gol, 3 asist üreterek takımın en önemli hücum silahı olan Brezilyalı futbolcu, takımın beyni olacak ve atakları yönlendirecek. Koşu istatistiklerinde ilk sırada yer alan Giuliano derbide daha fazla sorumluluk alacak. Karşılaşmayı, Brezilya Milli Takımı yetkililerinin de izleyecek olması yıldız oyuncuyu daha da hırslandırıyor.


 


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