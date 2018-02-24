  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Arena'da oynanacak bu zorlu karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2018 12:24
İlgili Haberler

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11'i!

Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel'e uyarı; "Sakın"

Beşiktaş'ta özel önlem: "Bayern Münih'i unutun"

Dünden bugüne Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden ilginç notlar

Fikret Orman: "UEFA, F.Bahçe ile G.Saray'ı çok mu özledi?"

Fenerbahçe maçı öncesi Ryan Babel, Şenol Güneş'i harekete geçirdi

Bursaspor'da deprem! İstatistiklerde çöktü

Beşiktaşlı futbolculardan 3 puan sözü!

Gökhan Gönül, Güneş'ten forma istedi!

Şenol Güneş'ten Babel'e özel görev!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kanatların savaşı!

Fikret Orman'dan Fenerbahçe ve Aykut Kocaman'a sert sözler

Aykut Kocaman'dan Babel ve Quaresma uyarısı!

Aykut Kocaman'a büyük tepki: "Aykut Kocaman'ın egosu"
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Pazar akşamı derbi maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Şampiyonluk yolunda yaşadığı kritik puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan siyah-beyazlılar, kazanarak, 3 puan önünde yer alan rakibi ile farkı kapatmaya çalışacak.

- Evinde başarılı

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 10 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.

- Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi yenemedi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı iki karşılaşmada rakibini mağlup edemedi.

Siyah-beyazlı ekibe biri lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki maçta konuk olan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Galatasaray maçını ise 3-0 kazandı.

- İki önemli eksik

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek.

- Dört oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 4 oyuncu Fenerbahçe maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

- Vida ile Gökhan Gönül'ün durumu

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ile Domagoj Vida, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Beşiktaş'ın derbiye, Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Vagner Love muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için