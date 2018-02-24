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Şenol Güneş'ten Babel'e özel görev!

Güneş, Talisca'nın yokluğunda Ryan Babel'e sarıldı. F.Bahçe derbisinde rakip savunmayı tecrübeli futbolcuyla açmayı planlayan Şenol Hoca, takıma da "İlk maçta yaşananları unutmayın. Gerilimden uzak durun. Galibiyetten başka şık kabul etmiyorum" uyarısında bulundu.

Kaynak: Sabah
Şenol Güneş'ten Babel'e özel görev!
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24 Şubat 2018 05:56
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Pepe'nin yokluğunda defansın göbeğini Tosic-Medel ikilisinden oluşturmayı düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Talisca'nın yokluğunda ise Babel'e daha fazla sorumluluk vermenin hesaplarını yapıyor.

Hollandalı yıldızla özel olarak görüşen tecrübeli hocanın, "Senden rakip ceza sahası içine daha fazla deplase olmanı istiyorum" dediği öğrenildi. Güneş'in takım toplantısında ise "Derbide galibiyet dışında hiçbir şıkkı kabul etmiyorum. Üç puan almamız gereken bir mücadele. İlk maçta yaşananları sakın unutmayın. Hakemle diyaloğa girmek yok. Tahriklere kapılmayın" ifadelerini kullandığı belirtildi.

TOSIC HAZIR KITA!

Bayern Münih maçında kırmızı kart görerek, takımı 10 kişi bırakan Vida'yı derbide kenara çekmeye hazırlanan Şenol Güneş'i, Tosic'in fiziksel açıdan iyi durumda olması sevindirdi. Yıldız stoper de "Formdayım ve göreve hazırım" mesajı verdi.

ÜMRANİYE'Yİ MESKEN TUTTU

1-1'lik Konya beraberliği ve 5-0'lık Bayern Münih yenilgisi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı harekete geçirdi. Hafta içinde yönetici arkadaşlarıyla birlikte Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek idmanları izleyen Orman, futbolculara moral vermeye çalıştı. Başkan Orman'ın, teknik direktör Şenol Güneş'le durum değerlendirmesi yaptığı da öğrenildi.

DİVANDA GÜNDEM MHK VE PFDK!

Beşiktaş'ın olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek 2018 yılının ilk toplantısı, saat 10.30'da başlayacak. Başkan Fikret Orman'ın, söz alarak Konyaspor maçındaki hakem hataları nedeniyle MHK'ya, Talisca'nın cezasının iptal edilmemesi nedeniyle de PFDK'ya yönelik açıklama yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA YÜZLER GÜLÜYOR

İdmanda turnuva maçlarını kazanan siyah takım sevinç fotoğrafı çektirirken kaybeden ekip de arkadaşlarına eşlik etti. Ümraniye kahkaha sesleriyle inledi.

ÇİFTE DERBİYE ÖZEL PRİM

Beşiktaş yönetimi, yarın Süper Lig'de Perşembe de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe derbileri öncesi prim konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Siyah-beyazlılarda ligdeki derbi için yönetmelikte yer alan prim sisteminin geçerli olacağı belirtilirken, Başkan Orman ve ekibinin iki maçın da kazanılması halinde özel bir uygulamaya gideceği gelen bilgiler arasında.



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