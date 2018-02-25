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Aykut Kocaman'dan Babel ve Quaresma uyarısı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Beşiktaş önünde zaferi getirecek taktiği belirledi.

Kaynak: Vatan
Aykut Kocaman'dan Babel ve Quaresma uyarısı!
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25 Şubat 2018 09:28
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Ligdeki çıkışını derbide de sürdürüp kupada olduğu gibi ligde de Beşiktaş'ın evindeki yenilmezlik serisini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman zorlu karşılaşma için özellikle iki maçı referans aldı. Sarı-lacivertlilerin hocası Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçları izlerken özellikle G.Saray'ı 3-0 yendikleri maça özel bir parantez açtı.

Siyah-beyazlıların 3-0 kazandığı maçta ortaya koyduğu etkili oyun Kocaman'ın taktiği belirlemesinde etkili olurken Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı karşılaşmalar da detaylı olarak analiz edildi.

Aykut  Hoca'nın üzerinde durduğu bir diğer karşılaşma ise F.Bahçe'nin deplasmanda Başakşehir'i 2-0 ile geçtiği karşılaşma oldu. Talisca ve Pepe'nin yokluğunda orta sahadaki pas bağlantısına dikkat çeken teknik heyet yaptıkları analizleri şu sözlerle futbolculara aktardı:

'YAPTIK YİNE YAPALIM'

"Tolgay veya Oğuzhan ile Atiba'nın Babel ve Quaresma'yla pas alışverişi ataklarda belirleyici. Önceliğimiz bu bağlantıları kesmek. Bunu kesmenin de formülü baskıdan geçiyor. Beşiktaş tıpkı Başakşehir gibi topu yerden oyuna sokan bir takım. 2. ve 3. bölgede yapacağımız baskının nasıl sonuçlar verdiğini rakibimizin nasıl oyun olarak bozulduğunu Başakşehir maçında net olarak gördük. Baskımızı maçın tümüne yaymamız zor ama istediğimizi almamız için limitlerinizi zorlamalısınız."

'Atmosfer sizi etkilemesin'

Derbi öncesi futbolcuları motive etmekte en önemli görev kaptanların olurken Volkan Demirel, Samandıra'da erken başladığı motivasyona son ana kadar devam etti. Kamp günü de derbi için seanslarını sürdüren Volkan, arkadaşlarına, "Böyle maçlarda ekstra motive olmamıza gerek yok ama içimizde Vodafone Park'a ilk kez çıkacak arkadaşlar olacak. Beşiktaş, seyircisiyle burada baskı kuran ve hep birlikte oynayan bir takım.

Atmosferin sizi etkilemesine izin vermeyin. Zaten hepiniz bu tecrübeye sahipsiniz. Ayrıca sezon başından beri kendi hatalarımızdan çok puan kaybettik ama Başakşehir maçıyla birlikte nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi bu maçın önemi daha çok arttı. Bizim için şampiyonluk maçı, sadece 3 puan değil" diyerek hem uyarılarda bulundu hem de moral verdi.



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