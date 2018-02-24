Gökhan Gönül, Güneş'ten forma istedi!

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 14 maçın 10'unu galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, ligde ilk golü bulduğu 14 karşılaşmada 4 kez rakiplerinin eşitliği sağlamasına engel olamadı.

Bu sezonki 2 lig maçında rakip fileleri havalandıramayan ve bu karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, kalesinde ilk golü gördüğü 6 karşılaşmada galibiyet almakta zorlandı.



Rakiplerinin attığı ilk gole rağmen sadece bir kez skoru lehine çevirebilen siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise beraberliği sağlayabildi. Beşiktaş, ilk golü yediği 3 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.

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