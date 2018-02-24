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Gökhan Gönül, Güneş'ten forma istedi!

Bayern Münih - Beşiktaş maçında sürpriz bir şekilde yerini Adriano'ya kaptıran Gökhan Gönül, derbide forma giymek istediğini teknik heyete iletti.

Kaynak: Milliyet
Gökhan Gönül, Güneş'ten forma istedi!
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24 Şubat 2018 06:41
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Bayern Münih-Beşiktaş maçında sürpriz bir şekilde yerini Adriano'ya kaptıran Gökhan Gönül, derbide forma giymek istediğini teknik heyete iletti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığı için kendisini dinlenmiş ve çok iyi hissettiğini belirten tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe maçında ilk on birde görev yapması bekleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Talisca'nın yokluğunda ise bu bölgede hangi oyuncu oynatacağı konusunda kararını henüz vermediği öğrenildi.

Tolgay ve Oğuzhan ikilisinden birine bu görevi verecek olan deneyimli teknik adamın, düşük ihtimal de olsa bu iki futbolcuyu bir arada da görevlendirebilecek.

Derbinin hazırlıklarını dün akşam basına kapalı bir şekilde sürdüren siyah - beyazlı takım, Fenerbahçe maçının taktiğini bugünkü idmanda deneyecek.

ÖNE GEÇERSE SORUN YOK

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 14 maçın 10'unu galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı takım, ligde ilk golü bulduğu 14 karşılaşmada 4 kez rakiplerinin eşitliği sağlamasına engel olamadı.

Bu sezonki 2 lig maçında rakip fileleri havalandıramayan ve bu karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, kalesinde ilk golü gördüğü 6 karşılaşmada galibiyet almakta zorlandı.

Rakiplerinin attığı ilk gole rağmen sadece bir kez skoru lehine çevirebilen siyah-beyazlı ekip, 2 maçta ise beraberliği sağlayabildi. Beşiktaş, ilk golü yediği 3 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.



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