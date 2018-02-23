Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 - 15 7 2 16 - 30 6 6 31 - 45 6 3 46 - 60 7 1 61 - 75 5 3 76 - 90 10 6

Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 - 15 5 3 16 - 30 7 0 31 - 45 7 6 46 - 60 7 7 61 - 75 8 3 76 - 90 10 5

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.Vodafone Park'ta şampiyonluk yolunda oynanacak kritik derbi öncesi, her iki takımın da ligde en fazla golünü son 15 dakikalarda kaydetmesi dikkati çekiyor.Geride kalan haftalarda müsabakaların son 15 dakikalık bölümlerinde Beşiktaş 10 gol atıp, 6 gol yedi. Fenerbahçe ise bu sürede 10 kez gol sevinci yaşadı, rakiplerinin 5 golüne engel olamadı.Bu periyotta futbolseverler toplam 31 gol seyretti.Bu sezon ligde rakip fileleri 41 kez havalandıran Beşiktaş, en çok golü son 15 dakikalarda buldu.Bu bölümde rakip filelere 10 gol gönderen Beşiktaşlı futbolcular, aynı sürede 6 kez topu ağlarından çıkarttı.Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, geride kalan 22 haftada ilk 15 dakikalarda 7 gol bulurken, 16-30 ve 31-45. dakikalarda altışar kez gol sevinci yaşadı.Karşılaşmaların ikinci yarılarına (46-60. dakikalar) 7 gol bularak başlayan siyah-beyazlılar, 61-75. dakikalarda ise en az gol bulduğu dönemi yaşadı. Beşiktaş, bu dönemde 5 gol atabildi.Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 44 golün 18'ini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu.En fazla gol attığı dönemi 76 ila 90. dakikalarda yaşayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın ekibi, bu sürede rakip fileleri Beşiktaş gibi 10 kez havalandırdı. Fenerbahçe, bu bölümde kalesindeki 5 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 61-75. dakikalarda ise 8 kez rakip ağları sarsmayı başardı.Sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada 5 gol atarken, 16-30, 31-45 ve 46-60. dakikalarda yedişer gol kaydetti.Fenerbahçe, 22 haftalık periyotta 16-30. dakikalarda ise kalesinde hiç gol görmedi.Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde: