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Derbide son 15 dakikaya dikkat

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçların son 15 dakikaları daha gollü geçiyor. Sarı-lacivertliler de son 15 dakikalarda en fazla gol attığı dönemi yaşadı ve rakip filelere 10 gol gönderdi. Fenerbahçe, aynı periyotta kalesinde 5 gol gördü.

Kaynak: AA
Derbide son 15 dakikaya dikkat
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23 Şubat 2018 12:50
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Derbide son 15 dakikaya dikkat

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.

Vodafone Park'ta şampiyonluk yolunda oynanacak kritik derbi öncesi, her iki takımın da ligde en fazla golünü son 15 dakikalarda kaydetmesi dikkati çekiyor.

Geride kalan haftalarda müsabakaların son 15 dakikalık bölümlerinde Beşiktaş 10 gol atıp, 6 gol yedi. Fenerbahçe ise bu sürede 10 kez gol sevinci yaşadı, rakiplerinin 5 golüne engel olamadı.

Bu periyotta futbolseverler toplam 31 gol seyretti.

- Beşiktaş çok atıp çok yiyor

Bu sezon ligde rakip fileleri 41 kez havalandıran Beşiktaş, en çok golü son 15 dakikalarda buldu.

Bu bölümde rakip filelere 10 gol gönderen Beşiktaşlı futbolcular, aynı sürede 6 kez topu ağlarından çıkarttı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, geride kalan 22 haftada ilk 15 dakikalarda 7 gol bulurken, 16-30 ve 31-45. dakikalarda altışar kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaların ikinci yarılarına (46-60. dakikalar) 7 gol bularak başlayan siyah-beyazlılar, 61-75. dakikalarda ise en az gol bulduğu dönemi yaşadı. Beşiktaş, bu dönemde 5 gol atabildi.

- Beşiktaş'ta gollerin dağılımı

Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:

Dakika aralığı Attığı gol  Yediği gol 
 1 - 15  7  2
 16 - 30  6  6
 31 - 45  6  3
 46 - 60  7  1
 61 - 75  5  3
 76 - 90 10  6

- Fenerbahçe son yarım saatte coşuyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 44 golün 18'ini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu.

En fazla gol attığı dönemi 76 ila 90. dakikalarda yaşayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın ekibi, bu sürede rakip fileleri Beşiktaş gibi 10 kez havalandırdı. Fenerbahçe, bu bölümde kalesindeki 5 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 61-75. dakikalarda ise 8 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada 5 gol atarken, 16-30, 31-45 ve 46-60. dakikalarda yedişer gol kaydetti.

Fenerbahçe, 22 haftalık periyotta 16-30. dakikalarda ise kalesinde hiç gol görmedi.

- Fenerbahçe'de gollerin dağılımı

Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere göre attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:

Dakika aralığı Attığı gol  Yediği gol 
 1 - 15   5  3
 16 - 30   7  0
 31 - 45   7  6
 46 - 60   7  7
 61 - 75   8  3
 76 - 90   10  5
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