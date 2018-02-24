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Aykut Kocaman'dan derbiye özel 3 plan!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinde maçın gidişatına göre 3 farklı plan hazırladı.

Kaynak: Sabah
Aykut Kocaman'dan derbiye özel 3 plan!
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24 Şubat 2018 06:01
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesinde 3 plan hazırladı.

A PLANI(BAŞLANGIÇ)

Aykut Kocaman, derbiye Başakşehir maçı stratejisi ile başlayacak. Rakibin Bayern Münih'ten yorgun döndüğünü de hesap eden F.Bahçe Teknik Direktörü, ön alanda baskıyla Beşiktaş'ı kendi kalesi önünde hataya zorlayacak. Bu planı uygulamak için Aatif solda, Dirar sağda, Giuliano ve Fernandao önde takımın hücum bölgesini oluşturacak. Şayet 60'a kadar öne geçilirse planda değişiklik yapılmayacak.

B PLANI(0-0'A GÖRE)

Kocaman, Salı günü yüksek dozda bir maç oynayan Beşiktaş'ın 60. dakikadan sonra oyundan düşeceğini bekliyor. Bu nedenle ilk hücum hamlesini 60. dakikada yapmayı planlıyor. Hücum gücünü artırmaya Valbuena ile başlayacak. Fransız oyuncu yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle dün dinlendirildi. Ancak durumunun derbiyi etkilemeyeceği belirtildi. Valbuena hamlesi sonuç vermezse Soldado ve Alper de sahaya sürülecek.

C PLANI(GOL YENİRSE)

Beşiktaş'ın golü bulması halinde Fenerbahçe, orta sahadaki ikilisi Josef ve Mehmet Topal'dan birinden vazgeçecek. O bölge için daha ofansif görev yapacak Mehmet Ekici orta alanın ortasına monte edilecek. Valbuena sahaya sürülecek. Kocaman dün yaptığı basınla sohbet toplantısında da Mehmet Ekici'nin kadroda olacağını açıkladı.

Alanyaspor karşısında attığı iki gol ile beraber bu sezon gol sayısını 10'a yükselten Fenerbahçeli Giuliano, 18 lig ekibinde bulunan 45 forvetin 38'inin gol sayısının üzerine çıktı.

PARA DEĞİL UNVAN MAÇI

Fenerbahçe'de futbolcular, derbi öncesinde kazanacakları primden çok tarihe geçme fırsatını değerlendirmeyi düşünüyor. Kaptanlar Mehmet Topal ve Volkan yaptıkları konuşmalarda, "Bu maç her açıdan çok önemli. Kazanırsak şampiyonluk yolunda dev bir adım atacağız. Ayrıca hak ettiğimiz primi alacağız. (3 galibiyete 3 milyon TL) Ama en önemlisi bu maçı kazanmak tarihe geçmek anlamına geliyor. Beşiktaş, yeni stadında ligde hiç yenilmedi. (37 maç) Kazanalım, Beşiktaş'ı kupadan sonra ligde de evinde yenen ilk kadro olarak tarihe geçelim" diyor.



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