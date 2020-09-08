Sezon öncesinde transfer çalışmalarını tüm hızıyla devam eden Gençlerbirliği, aradığı adamı buldu.



Yıldız bir ön libero için girişimlerini sürdüren Başkent temsilcisi, Brezilya ekibi Flamengo'da görev yapan Paraguaylı futbolcu Piris da Motta ile uzun süredir görüşüyordu. Bu anlamda yapılan görüşmeler sonucunda büyük oranda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.



26 yaşındaki yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İki senelik daha kontratı bulunan Motta, daha önce Arjantin'de San Lorenzo'da da görev yapmıştı.



