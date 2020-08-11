Gençlerbirliği, Soner Dikmen'in sözleşmesini yeniledi

Gençlerbirliği, 26 yaşındaki futbolcusu Soner Dikmen'in sözleşmesini uzattı.

Haber; AA
Gençlerbirliği, Soner Dikmen'in sözleşmesini yeniledi
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11 Ağustos 2020 12:15
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 26 yaşındaki futbolcusu Soner Dikmen'in sözleşmesini uzattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve geçen sezon A takım forması da giyen Soner'le 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezonda Gençlerbirliği formasıyla 10 resmi maça çıkan Soner, bunların 6'sında ilk 11'de forma giymişti.



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