Gençlerbirliği, Oltan Karakullukçu'yu transfer etti

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını devam ettiren 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, golcü oyuncu Oltan Karakullukçu'yla 2 yıllığına anlaşma imzaladı. Sözleşme imza törenine kulüp başkanı Niyazi Akdaş da katıldı.
Gümüşhanespor altyapısında yetişen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, futbol kariyerinde; Gümüşhanespor, Boluspor, Sandıklıspor, Sarayköy 1926 FK, Derince Spor AŞ, Erzurumspor FK, Bayburt Özel İdare Spor, Afjet Afyonspor ve son olarak Pendikspor'da forma giydi.
Gümüşhanespor altyapısında yetişen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, futbol kariyerinde; Gümüşhanespor, Boluspor, Sandıklıspor, Sarayköy 1926 FK, Derince Spor AŞ, Erzurumspor FK, Bayburt Özel İdare Spor, Afjet Afyonspor ve son olarak Pendikspor'da forma giydi.