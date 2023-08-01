Gençlerbirliği, Oltan Karakullukçu'yu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Oltan Karakullukçu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Gençlerbirliği, Oltan Karakullukçu'yu transfer etti
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01 Ağustos 2023 17:01
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını devam ettiren 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, golcü oyuncu Oltan Karakullukçu'yla 2 yıllığına anlaşma imzaladı. Sözleşme imza törenine kulüp başkanı Niyazi Akdaş da katıldı.

Gümüşhanespor altyapısında yetişen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, futbol kariyerinde; Gümüşhanespor, Boluspor, Sandıklıspor, Sarayköy 1926 FK, Derince Spor AŞ, Erzurumspor FK, Bayburt Özel İdare Spor, Afjet Afyonspor ve son olarak Pendikspor'da forma giydi.

 
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