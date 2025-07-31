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Gençlerbirliği, Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Trabzonspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç futbolcu geçen sezonu Fatih Karagümrük'te geçirmişti.

calendar 31 Temmuz 2025 21:55
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği, Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ün bonservisini kiraladı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı takım, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Futbola Almanya'nın Hamborn 07 kulübünde başlayan Göktan Gürpüz, FC Schalke 04 ve Borussia Dortmund altyapılarında forma giydi. Ardından Trabzonspor'a transfer olan genç orta saha, geçen sezonu ise kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirdi.

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