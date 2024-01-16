Gençlerbirliği, genç oyuncu Arda Temur'u kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, 19 yaşındaki Almanya doğumlu orta saha oyuncusu Arda Temur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, genç oyuncu Arda Temur'u kadrosuna kattı
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16 Ocak 2024 19:26
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Eintracht Frankfurt 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Arda Temur'u renklerine bağladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre orta saha ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen Almanya doğumlu futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Alman kulüpleri Opel 06 Rüsselsheim Jugend ve Eintracht Frankfurt'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki Arda, Frankfurt'un 17 ve 19 yaş altı takımlarında da top koşturdu.

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