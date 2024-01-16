Gençlerbirliği, genç oyuncu Arda Temur'u kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Eintracht Frankfurt 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Arda Temur'u renklerine bağladı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre orta saha ve sol bek pozisyonlarında oynayabilen Almanya doğumlu futbolcu ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Alman kulüpleri Opel 06 Rüsselsheim Jugend ve Eintracht Frankfurt'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki Arda, Frankfurt'un 17 ve 19 yaş altı takımlarında da top koşturdu.



