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Gaziantep Basketbol, Zeljko Sakic'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Hırvat oyuncu Zeljko Sakic'i kadrosuna kattı.

calendar 29 Temmuz 2025 15:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gaziantep Basketbol, Zeljko Sakic'i kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Hırvat oyuncu Zeljko Sakic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız Hırvat milli oyuncu Zeljko Sakic ile anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezonu Fransa Elite Pro A Ligi takımlardan Elan Chalon'da geçiren Sakic , burada oynadığı 30 maçta 25,8 dakika süre almış, 11,3 sayı, 4,1 ribaund ve 2,5 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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