Galatasaray'dan Luyindama sürprizi!

Forvet transferi dışında savunmasına da takviye yapmak isteyen'a Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi.Belçika'nın Lavenir sitesinin haberine göre Galatasaray, Standard Liege forması giyen Kongolu savunmacıilesözleşme imzalayacak.Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı ve Standard Liege de transfer için 8 milyon euro teklif ettiği belirtildi.Sarı kırmızılı takımın, Luyindama'yı Aralık ayının başından beri izlediği ve transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Christian Luyindama'ya geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Krasnodar takımından 5.5 milyon euro teklif gelmiş ancak Liege kabul etmemişti.