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Galatasaray'dan Luyindama sürprizi!

Belçika basını, Galatasaray'ın Standard Liege forması giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağını belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'dan Luyindama sürprizi!
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30 Ocak 2019 15:56
Forvet transferi dışında savunmasına da takviye yapmak isteyen Galatasaray'a Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi.

Belçika'nın Lavenir sitesinin haberine göre Galatasaray, Standard Liege forması giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİSİNE 8 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı ve Standard Liege de transfer için 8 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

ARALIK AYINDAN BERİ İZLEMEDE

Sarı kırmızılı takımın, Luyindama'yı Aralık ayının başından beri izlediği ve transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Christian Luyindama'ya geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Krasnodar takımından 5.5 milyon euro teklif gelmiş ancak Liege kabul etmemişti.

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