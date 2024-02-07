Galatasaray, sol bek için Derrick Köhn'de önemli mesafe aldı ama gündemde yerli olarak yer alan isimlerden Levent Mercan'la da dirsek teması devam ediyor.
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Sezon sonu görüşelim" mesajı verse de Kazımcan Karataş artı para formülüyle bir son dakika teklifi de masada. Aslan, Levent için bir atak daha yapabilir.
25 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST
Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 25 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
OKAN BURUK: "SIRADA SOL BEK TRANSFERİ VAR"
Öte yandan 4-2 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Burada ilk düşüncemiz sol bek. Oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Cumaya kadar sonlandırmak istiyoruz. Bu anlamda çalışıyoruz. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Kendi açımızdan baktığımızda transferlerin günlerinde Sacha'nın ayrılması, Angelino'nun çok geç ayrılması orada bizim süremizi daralttı. Devre arasında transfer zor oluyor. En iyisini yapmaya çalıştık. Sağ bek ve forvet transferi yaptık. Sırada sol bek transferi var. Onu da bitirirsek bu şekilde kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Sezon sonu görüşelim" mesajı verse de Kazımcan Karataş artı para formülüyle bir son dakika teklifi de masada. Aslan, Levent için bir atak daha yapabilir.
25 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST
Levent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 25 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.
Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
OKAN BURUK: "SIRADA SOL BEK TRANSFERİ VAR"
Öte yandan 4-2 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Burada ilk düşüncemiz sol bek. Oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Cumaya kadar sonlandırmak istiyoruz. Bu anlamda çalışıyoruz. Bu dönemde transfer yapmak kolay değil. Kendi açımızdan baktığımızda transferlerin günlerinde Sacha'nın ayrılması, Angelino'nun çok geç ayrılması orada bizim süremizi daralttı. Devre arasında transfer zor oluyor. En iyisini yapmaya çalıştık. Sağ bek ve forvet transferi yaptık. Sırada sol bek transferi var. Onu da bitirirsek bu şekilde kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.