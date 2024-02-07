, sol bek için Derrick Köhn'de önemli mesafe aldı ama gündemde yerli olarak yer alan isimlerden'la da dirsek teması devam ediyor.Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma,mesajı verse deLevent Mercan, bu sezon Fatih Karagümrük'te 25 maçta 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.Levent Mercan'ın, Fatih Karagümrük ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Öte yandan 4-2 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk,ifadelerini kullandı.